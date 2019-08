31.08.2019 h 09:22 commenti

Il rapper Salmo infiamma piazza Duomo. Stasera Mike Patton sul palco con la Camerata

Entusiasmo e tanto pubblico per l'artista protagonista della seconda tappa del "Settembre", che stasera prosegue con il concerto che il leader dei Faith No More ha voluto dedicare ai grandi della musica italiana

Una piazza Duomo gremita ha accolto e celebrato ieri 30 agosto il rapper che ha infiammato il pubblico al secondo appuntamento del "Settembre. Prato è spettacolo". L'artista ha richiamato moltissimi fan, non solo giovani e giovanissimi come era da aspettarsi. Confermandosi un performer di prima categoria, Salmo ha trascinato il pubblico che ha ballato e cantato per tutto il concerto.

Stasera il terzo atto del festival di Fonderia Cultart con "Mondo cane" , il progetto tutto italiano di Mike Patton, storico leader dei Faith No More, che proporrà la sua rivisitazione personale dei grandi successi della musica italiana, il suo personalissimo tributo ai mostri sacri della musica d'autore del secolo scorso. Con lui sul palco i musicisti della Camerata Strumentale Città di Prato.

Brani come ‘Il Cielo In Una Stanza’, ’20 Km Al Giorno’ e ‘L’Uomo Che Non Sapeva Amare’ sono solo alcune fra le varie chicche che Patton e la sua band ci regaleranno in un questo imperdibile show che sarà un viaggio nel tempo, caratterizzato dal tocco sperimentale e gangsta del singer californiano più amato e seguito degli ultimi vent’anni, che oggi sfida i nostri grandi classici: da Gino Paoli, a Luigi Tenco, passando per Fred Buscaglione e Fred Bongusto.