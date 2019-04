11.04.2019 h 15:17 commenti

Il rapper Salmo in concerto a Prato per il festival Settembre

Idolo indiscusso di giovani e giovanissimi: ha già collezionato 23 dischi di platino e 21 dischi d’oro nella sua carriera. L'appuntamento in piazza Duomo il 30 agosto

Il 30 agosto sul palco di piazza Duomo salirà, per il fetsival "Settembre Prato è Spettacolo" il rapper Salmo, idolo indiscusso di giovani e giovanissimi, capace di annoverare già 23 dischi di platino e 21 dischi d’oro nella sua carriera, con oltre 343 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il Festival organizzato da Fonderia Cultart con il contributo del Comune di Prato e della Regione Toscana va quindi definendo il suo cartellone. Salmo è considerato un pioniere della musica che, inserendosi nella scena rap, è stato in grado di cambiarne i connotati del genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia.

Biglietti disponibili circuito ticketone dalle 11 di venerdì 12 aprile (solo on line) e punti vendita autorizzati dalle 11 di lunedì 15 aprile.