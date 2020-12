05.12.2020 h 16:53 commenti

Il rap del sindaco Biffoni per sensibilizzare i giovani al rispetto delle norme anticovid

Da domani sui canali social del Comune di Prato brevi video per sensibilizzare all'uso della mascherina e al distanziamento sociale. Messaggi semplici che prendono in prestito le favole. Iniziativa realizzata dall'Unità operativa Educazione stradale e alla legalità della Polizia Municipale con la partecipazione dei giovani del Servizio civile

In questo periodo di pandemia anche le favole devono prevedere mascherina e distanziamento per vivere felici e sicuri. E' con un po' di leggerezza che l'Unità operativa Educazione stradale e alla legalità della polizia municipale ha realizzato, grazie alla partecipazione dei ragazzi del Servizio civile, alcuni brevi video che ricordano le regole anticontagio: uso della mascherina e distanziamento sociale. I video, brevi di 30 secondi, si rivolgono proprio ai più giovani e da domani, primo giorno in cui la Toscana torna arancione, saranno diffusi tramite i social network. "Senza dubbio i ragazzi sono coloro che più stanno soffrendo le limitazioni imposte dalle norme anti contagio e la loro voglia di stare insieme è del tutto comprensibile - sottolinea l'assessore alla Polizia Municipale Flora Leoni - con questi video, anche un po' ironici, vogliamo ricordare senza drammatizzare quanto siano fondamentali il distanziamento e l'uso dei dispositivi di protezione individuale".

L'idea è nata proprio dai giovani del Servizio Civile della Municipale e condivisa con il comandante Marco Maccioni. I video sono stati realizzati grazie agli agenti dell'Unità operativa educazione stradale e legalità, in particolare con la regia di Stefano Torracchi e le riprese di Ivano Mongatti, e la partecipazione per la parte audio di Paolo Cavaciocchi e Franco Mario Belloccio. "Un ringraziamento a tutti coloro che hanno avuto questa idea e che hanno contribuito a realizzarla – il commento del sindaco Matteo Biffoni - da parte mia è stato divertente prestarmi a partecipare, credo che ogni modalità sia giusta per poter ricordare quanto sia importante tutelare la salute della nostra comunità".







