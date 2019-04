28.04.2019 h 11:30 commenti

Il questore chiude il Wallace per motivi di ordine pubblico. Il titolare: "Un'ingiustizia, danneggiati due volte"

Il provvedimento ha valore per cinque giorni e nasce in seguito ad una scazzottata avvenuta giovedì sera. L'accusa del proprietario: "Costretti a lavorare in una piazza piena di spacciatori e alla fine siamo noi ad essere puniti"

Cinque giorni di chiusura forzata per il Wallace, il noto locale di piazza Mercatale, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico. A prendere la decisione è stato il questore di Prato Cesareo che ha emesso l'ordinanza in base all'articolo 100 del Testo Unico. In particolare, a far scattare il provvedimento, sarebbe stata una scazzottata tra due italiani avvenuta la sera tra giovedì 25 aprile e venerdì. Un episodio, avvenuto davanti agli occhi del questore che si trovava nel locale, e che ha fatto scattare la chiusura coatta per cinque giorni, a partire da oggi domenica 28 aprile. Il provvedimento è stato notificato nella giornata di ieri.

"E' un'ingiustizia", commenta il titolare del Wallace Massimo Cosmo, che già in passato aveva segnalato i problemi causati dagli spacciatori e dai tossicodipendenti che frequentano la piazza. "L'altra sera - racconta - questi due tossici si sono presi fuori dal pub e uno è scappato all'interno, in mezzo anche a famiglie con bambini. Non possiamo essere certo noi a sostituirci ai poliziotti e invece adesso mi trovo il danno doppio: uno provocato da questi delinquenti, l'altro con la chiusura del locale proprio in questi giorni di ponte. Ho dovuto mandare a casa dodici persone che lavorano qui da me".

Dalla Questura viene fatto notare che provvedimenti del genere non nascono da un singolo episodio ma dal ripetersi di interventi da parte delle forze dell'ordine per questioni attinenti l'ordine pubblico.