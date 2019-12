13.12.2019 h 10:52 commenti

Il quarto Tullio d'oro assegnato all'imprenditore Andrea Belli

Patron della GT2000, per anni presidente di Confartigianato Imprese Prato, è stato scelto dalla commissione per il suo attaccamento al lavoro, la correttezza nei rapporti commerciali e l'attenzione alla persona

Il quarto Tullio d'oro, il premio istituito dagli ex allievi del Buzzi, è stato consegnato ad Andrea Belli. La cerimonia si è svolta ieri sera 12 dicembre, nel salone del consiglio comunale. Andrea Belli è titolare della GT 2000 e per anni è stato anche presidente di Confartigianato. Settant'anni, schivo e innamorato del suo lavoro, Belli è stato scelto per “la sua dedizione al lavoro e per la ricerca continua all'innovazione, per la sua correttezza nei rapporti commerciale e per l'attenzione alla persona”.

Il premio negli anni scorsi è stato assegnato a Emilio Serniotti ex preside del Buzzi, a Elena Pieralli presidente dell'associazione Giorgio La Pira e a Renato Cecchi patron della Rifinizione Santo Stefano. Viene assegnato da una giuria di sei membri a chi ha saputo interpretare al meglio i valori e gli insegnamenti di Tullio Buzzi, indipendentemente dal fatto di aver frequentato l'Istituto di viale della Repubblica.

“Sono commosso – ha spiegato Belli – non me lo aspettavo. Sicuramente per me l'attaccamento al lavoro e la forza d'investire e andare avanti sono date dalla piena consapevolezza che le maggiori soddisfazioni vengono solo dal luogo dove ho vissuto e dalle cose per cui ho lottato per tutta la vita”.

