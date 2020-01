02.01.2020 h 14:44 commenti

Il pusher "delle stazioni" bloccato e arrestato a Prato

Il venticinquenne nigeriano era destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere per reati connessi con lo spaccio di eroina

Era specializzato nello spaccio di droga alle stazioni ferroviarie italiane ed è proprio a quella Centrale di Prato che il pomeriggio del 31 dicembre scorso i poliziotti delle volanti l'hanno trovato e arrestato in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dall'autorità giudiziaria di una città dell'Emilia Romagna che la questura di Prato non ha voluto precisare. Si tratta di un venticinquenne nigeriano pluripregiudicato per spaccio di droga. Reato per cui è stata richiesta la misura cautelare della custodia in carcere.

Dal "curriculum" del venticinquenne è emerso il suo modus operandi: raggiungere le grandi città via treno, incontrare i clienti alla stazione a cui vendeva soprattutto eroina, e ripartire verso un'altra destinazione. La sua presenza su Prato sembra fosse solo agli esordi. Fino a poche ore fa, infatti, era sconosciuto alle forze dell'ordine locali.

Con lui in piazza Stazione, era presente un connazionale di 26 anni, anche lui pregiudicato per spaccio, destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Prato che con l'occasione gli è stato notificato.