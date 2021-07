21.07.2021 h 16:17 commenti

Il pugile pratese Marco Papasidero sul ring per il titolo italiano dei Superwelter

L'incontro si disputerà venerdì a Maccarese sulla distanza delle 10 riprese. L'atleta tesserato per la Pugilistica pratese è stato ricevuto in palazzo comunale dal sindaco Matteo Biffoni e dall’assessore allo Sport Luca Vannucci

Il pugile pratese Marco Papasidero combatterà per il titolo italiano dei pesi Superwelter, attualmente vacante. L'incontro è in programma venerdì 23 luglio a Maccarese (Fiumicino) sulla distanza delle 10 riprese.

L'atleta tesserato per la Pugilistica pratese è stato ricevuto oggi pomeriggio 21 luglio in palazzo comunale dal sindaco Matteo Biffoni e dall’assessore allo Sport Luca Vannucci.

“Facciamo ovviamente a nome nostro e di tutta la città un grande in bocca al lupo a Marco per questo importante incontro – hanno affermato Biffoni e Vannucci-. Comunque andrà arrivare a contendersi un titolo italiano è una grande soddisfazione, per lui e per tutta la pugilistica pratese, il tecnico Fausto Talia su tutti”.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito gazzetta.it.