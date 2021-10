17.10.2021 h 19:05 commenti

Il pugile pratese Marco Papasidero è il nuovo campione italiano super welter

La corona tricolore conquistata ieri sera al PalaSantoro di Roma al termine di un match equilibrato con Di Carlantonio, concluso ai punti. Unanime il verdetto dei giudici

Il pugile pratese Marco Papasidero è il nuovo campione italiano categoria super welter. L'atleta, tesserato per la Pugilistica pratese, ha conquistato la cintura tricolore battendo a Roma Mirko Di Carlantonio. Unanime il verdetto dei giudici (96-94; 96-94; 97-93), che ha decretato la vittoria di Papasidero che diventa così il nuovo campione italiano.

Il titolo della categoria era vacante e i due pugili si erano già affrontati lo scorso 23 luglio a Maccarese. In quel caso l'incontro era finito in parità (95-95; 95-94, 94-95), si era resa necessaria così la ripetizione del match.

Anche quello di ieri sera al PalaSantoro di Roma è stato un match molto equilibrato. Alla seconda ripresa Papasidero ha riportato anche una ferita intorno all’occhio destro ma è stato in grado di proseguire riuscendo alla fine a prevalere ai punti.

"E' qualcosa di incredibile dopo il pareggio arriva questa affermazione che mi consegna la cintura della categoria Super Welter - dice il neo campione italiano - ho fatto tanti sacrifici e per questo ringrazio tutto il mio angolo con il maestro Fausto Talia che è stato fondamentale alla preparazione del match e soprattutto nella gestione delle 10 riprese. Sono bravo a muovermi sul ring e poi a sferrare un colpo che va a colpire ma dovevo aspettare senza avere furia e così è stato. Un grazie anche a tutti i supporter che sono venuti in pullman da Prato che hanno tifato e li sentivo mentre combattevo".