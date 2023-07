13.07.2023 h 14:39 commenti

Il pronto soccorso, per ora, regge l'assalto delle ondate di calore. Pochi gli accessi in più

La media degli accessi è in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso "ma solo in parte può essere riferito al caldo di questi giorni". Confermato per altri tre giorni il bollino rosso per Firenze. Ecco i consigli degli esperti

(e.b.)

Il gran caldo di questi giorni si è tradotto anche in un aumento degli accessi al pronto soccorso del Santo Stefano. In realtà meno di quanto temuto ma comunque presente. Secondo i dati forniti dall'Asl Toscana Centro gli accessi per gli ultimi tre giorni sono stati 788. La media giornaliera è di circa 260 accessi al giorno contro i 240 dello stesso periodo dell'anno precedente.“L'incremento delle presentazioni – spiega il dottor Simone Magazzini, direttore del pronto soccorso pratese e capo dipartimento dell'Area emergenza-urgenza - è comunque contenuto e solo in parte può essere riferito all'ondata di caldo che sta iniziando a portare in ospedale una parte dei soggetti più fragili quali anziani e malati cronici”. L'altra spiegazione afferisce al fisiologico e costante aumento degli accessi che si sta registrando nel post Covid verso il “ritorno alla normalità” con il raggiungimento dei numeri record pre pandemia quando il pronto soccorso superò i 102mila accessi all'anno pari a una media giornaliera di 280 al giorno. Numeri che come è noto lo rendono il pronto soccorso “più frequentato” della Toscana dopo Careggi (ma con molto meno personale a disposizione).Il caldo comunque non concederà tregua per questa settimana, fatta eccezione per l'acquazzone di oggi, 13 luglio, che attorno all'ora di pranzo ha bagnato la città.Nel nuovo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, Firenze si conferma da bollino rosso da oggi fino al 15 luglio. Significa il massimo rischio per tutta la popolazione e, in particolare, per i cittadini più fragili: anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà sempre di 37 gradi. Ieri il record di giornata è stato raggiunto alla stazione meteo Firenze Orto botanico con 37,3 gradi registrati alle 15.15. Alle 9 di stamani si sono raggiunti i 29,8 gradi. Situazione analoga nella vicina Prato.I sanitari raccomandano di bere acqua con continuità per evitare disidratazione, non lasciare sole le persone fragili e gli anziani. E' utile anche indossare abiti leggeri e non aderenti, non assumere alcolici, mangiare verdure e frutta fresca, evitare sforzi fisici e di uscire nelle ore più calde, fare bagni e docce con acqua tiepida.