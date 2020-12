02.12.2020 h 16:01 commenti

Il pronto soccorso odontoiatrico della Misericordia si trasferisce nella sede centrale di via Galcianese

Sarà aperto, a partire dal 6 dicembre, tutte le domeniche e i giorni festivi la mattina dalle 9 alle 12. Tutti i cittadini potranno accedervi, gratuitamente, per le urgenze indifferibili

Il pronto soccorso odontoiatrico della Misericordia si trasferisce nella sede centrale di via Galcianese. Il servizio sarà, infatti, fruibile all'interno del Centro Odontoiatrico e sarà aperto, a partire dal 6 dicembre, tutte le domeniche e i giorni festivi la mattina dalle 9 alle 12. Tutti i cittadini potranno accedervi, gratuitamente, per le urgenze indifferibili. Si tratta di un servizio attivo da alcuni anni e molto apprezzato dalla cittadinanza, che fino ad ora aveva la sua sede nei locali della Confraternita di Mezzana di via Viottolo a Mezzana 85, e che ora la Misericordia ha deciso di spostare nel Centro Odontoiatrico, «una struttura più funzionale e all'avanguardia, oltre che più facilmente raggiungibile dalla collettività», spiega il provveditore della Misericordia Francesco Logli.

«La Misericordia è da sempre molto attenta ai bisogni della popolazione - prosegue Logli - Il nostro compito è, infatti, quello di stare vicino alla cittadinanza e intervenire lì dove ci sono delle esigenze. Dare conforto ai cittadini rientra nel nostro spirito. Per questo è importante tenere aperto e migliorare sempre di più questo servizio di pronto soccorso odontoiatrico».

«Il pronto soccorso odontoiatrico è rivolto a coloro che per gravi e urgenti motivi hanno bisogno di un'assistenza odontoiatrica immediata nei giorni festivi - precisa il medico odontoiatra Matilde Banci -. Non facciamo otturazioni o magari servizi di igiene orale, ma operiamo sull'urgenza e quindi interveniamo sul dolore del paziente».