Il progetto Urban Jungle non piace ai residenti dei palazzi di via Turchia. Il Comune prova a convincerli

Epp ha segnalato le difficoltà a far capire i benefici dell'intervento a chi abita nel complesso. Affidato un incarico al Laboratorio Forma Mentis del Pin per spiegare meglio i vantaggi

(e.b.)

A chi abita nelle case popolari in via Turchia proprio non piace "l'onda verde" attorno alle facciate degli edifici prevista dal progetto Prato urban jungle. Il dissenso è tale che il Comune è stato costretto a cercare un mediatore dei conflitti. L'incarico è andato al Laboratorio Forma Mentis del Pin che se l'è aggiudicato per 10.370 euro Iva compresa.Nella determina di affidamento del servizio si legge che Epp, gestore dell'edilizia sociale, ha segnalato agli uffici comunali "il sussistere di una scarsa comprensione dell'operazione tra i residenti degli alloggi e una difficoltà a valutare ed apprezzare con sufficiente consapevolezza i benefici dell'intervento proposto, a fronte degli inevitabili disagi che saranno connessi all'avvio e alla permanenza del cantiere".Dunque, gli esperti di Forma Mentis affiancheranno Comune ed Epp nell'illustrazione dell'intervento per convincere i residenti dei vantaggi che ne deriveranno in termini di efficientamento energetico e anche di estetica. L'obiettivo è far accettare l'intervento alle tante famiglie che abitano in questi edifici sia per non creare problemi durante il cantiere che per ottenere la "propensione alla cura e alla manutenzione dell'intervento finita".L'opera di convincimento inizierà nelle prossime settimane e proseguirà fino a febbraio anche attraverso assemblee. Da marzo e fino a dicembre invece i residenti saranno costantemente aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori. A breve, quindi, capiremo, se Forma Mentis riuscirà a far cambiare idea ai cittadini.L'intervento prevede l'installazione di cavi in acciaio ancorati ai lati degli edifici. Le piante rampicanti copriranno le facciate dei palazzi permettendo anche di mitigare la temperatura delle parti esposte a sud. Il verde dovrebbe essere irrigato con l'acqua piovana di recupero.Saranno realizzati anche una nuova pergola con sedute all'ingresso del complesso e nello spazio centrale tra le cantine sono previste vasche con vegetazione e delle sedute per favorire la socialità. Inoltre sarà sistemato anche il parcheggio con un intervento di demineralizzazione dei suoli per renderli permeabili.Parla di "ennesimo fallimento di questa giunta e dell'assessore Barberis" il capogruppo della Lega,che ha presentato in merito una domanda di attualità da discutere nel prossimo consiglio comunale: "Dopo aver rovinato la viabilità di tutta Prato, dopo i container di Riversibility, usati come dormitorio e deposito di refurtiva per degli sbandati, dopo il mercato coperto, nato e morto dopo qualche milione di investimento, dopo la cupola geodetica, che costerà più di sessantamila euro e di cui nessuno ha capito ancora la funzione, ecco “Urban Jungle” che non piace nemmeno a quelli che ne dovrebbero essere i beneficiari. Una città non si amministra alle biennali di architettura, non la si rende più bella e vivibile mandando rendering alle riviste del settore, oppure rendendo i viali viottoli facendo marciapiedi enormi per impedire alle persone di utilizzare l'auto. La si amministra ascoltando i bisogni, le richieste dei suoi cittadini. Ma Biffoni, Barberis & co volano alto, troppo alto per ascoltare noi miseri pratesi terra terra. E così poi pagano i mediatori per provare a convincerci".