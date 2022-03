21.03.2022 h 14:18 commenti

Il progetto Tipo si sposta in Val di Bisenzio: archeologia industriale e lo spettacolo di Celenza

Il prossimo fine settimane tanti gli appuntamenti organizzati visita al Lanificio Ri Vera, ad Artcolor e al Mumat. Termina la fase sperimentale ma, sarà prologata fino a maggio con nuovi eventi

Tipo, il progetto di turismo industriale, sbraca in val di Bisenzio con due appuntamenti dedicati al connubio arte e produzione tessile.

Sabato 26 marzo alle 21,15 il Lanificio Nuovo Ri-Vera si trasforma in teatro con lo spettacolo di Fabio Celenza che sarà preceduto, alle 20,30 da una visita al lanificio ( concerto Ingresso 15 €, con visita 18 € Biglietti su Ticketone.it e nei punti vendita del circuito Per info: 338.1015732).

"Con questa iniziativa - ha spiegato il titolare Stefano Bardazzi - vogliamo aprire le porte della nostra azienda continuando la preziosa collaborazione con il comune di Vaiano".

La storia del lanificio inizia nel 1968 e durante la visita guidata si vedranno fasi della produzione di tessuti uniti, fantasia tinto filo e jersey. "La Val di Bisenzio - ha sottolineato Primo Bosi sindaco di Vaiano - rappresenta la culla della produzione tessile, e questa iniziativa ne valorizza le caratteristiche unendo anche l'aspetto culturale".

La domenica Tipo si sposta in alta valle con la visita all'ex lanificio Romei, oggi Artcolor di Cantagallo dove venne installato il primo telaio meccanico dell'area pratese. "La nostra - ha spiegato il titolare Guido Nesti - è una fabbrica storica che risale alla metà dell' 800, la struttura è la stessa e così vogliamo spiegare a chi ci verrà a visitare come si riesce a coniugare una produzione moderna di un edificio antico".

La visita poi continua al Mumat tra macchinari, attrezzi usati nella produzione tessile a partire dall' ottocento. Dalle 15 alle 17,30 si terrà il laboratorio "Ta-daaa Fili, stoffe e magie" per bambini dai 3 ai 6 anni (Posti limitati costo:10 euro bambino + accompagnatore Biglietti su coopculture.it Per info: 0574.1837859 o prenotazioni.museiprato@coopculture.it.). La giornata si conclude con la visita al villaggio operaio de La Briglia.

"Siamo arrivati al sesto appuntamento che vedrà come protagonista la Val di Bisenzio - ha spiegato Gabriele Bosi assessore al turismo Comune di Prato - dove la produzione si unisce anche a un patrimonio industriale e a un paesaggio unico. La fase sperimentale sarebbe finita, ma visto il successo continueremo fino a maggio".

Il tour di domenica prevede lo spostamento in bus e avrà come prima tappa Vernio, nella struttura riqualificata dell’ex carbonizzo Meucci, oggi Museo delle Macchine Tessili. La visita sarà un tuffo nell’archeologia industriale, sia per quanto riguarda gli ambienti che per il percorso espositivo: macchinari e attrezzi tessili dalla metà dell’Ottocento grazie ai quali ripercorreremo tutta la filiera tessile del cardato. Scenderemo poi in località Carmignanello, dove visiteremo l’ex lanificio Romei, antico opificio appartenente ad una delle dinastie tessili pratesi, tra i primi industriali a introdurre la meccanizzazione delle lavorazioni. Bell’esempio di archeologia industriale, continua la tradizione tessile ospitando oggi la tintoria Artcolor. Concluderemo l’itinerario con la visita ad una realtà unica nel suo genere: il villaggio operaio de La Briglia, voluto dagli industriali ebrei Forti alla fine dell’Ottocento. Una città-fabbrica in stile manchesteriano creata in Val Bisenzio per rispondere in modo paternalista alle esigenze della seconda comunità operaia più numerosa del pratese. Tempo di percorrenza tre ore circa, è previsto un bus per gli spostamenti, ritrovo Piazza Mazzini-La Briglia. Ore 10, posti limitati. Costo di partecipazione: 10 € gratuito bambini fino a 10 anni.