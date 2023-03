10.03.2023 h 13:29 commenti

Il progetto T’accompagnoIO nel 2022 ha superato i tremila servizi svolti

Gestito da Auser in collaborazione con i tre Comuni della Val di Bisenzio e la Società della Salute di Pr offre trasporto gratuito a persone con difficoltà motorie o senza patente

Oltre tremila servizi svolti dall’associazione e superata la soglia 100mila chilometri: questi sono alcuni dei numeri dell’attività svolta da Auser durante il 2022 con il servizio T’accompagnoIO, dedicato a persone con difficoltà motorie o senza patente svolto in collaborazione con i tre Comuni della Val di Bisenzio e la Società della Salute di Prato.

Spostamenti nella provincia, ma anche a Firenze e fuori regione effettuati con due mezzi attrezzati per il trasporto di persone in carrozzina, di cui uno concesso in comodato gratuito dall’Auser Valbisenzio ODV di Vaiano ed uno di proprietà, dall’autovettura di proprietà e alle due 4x4 sponsorizzate e concesse in comodato d’uso gratuito. Al parco macchine si aggiunge una nuova vettura che sarà inaugurata domenica 12 marzo alle 11 in piazza Galilei a Vaiano. L’acquisto è stato reso possibile utilizzando buona parte dell’avanzo dell’esercizio 2021 realizzato appunto con l’impegno gratuito dei volontari, nonché con il contributo di Auser La Sartoria APS di Vaiano. Trentotto i volontari, che prestano la loro opera gratuitamente , intanto le richieste di servizi sono aumentate anche nell’alta valle, oltre che nel comprensorio del Comune di Vaiano, l’Associazione quindi si sta attivando per aprire un punto di riferimento nel Comune di Vernio per agevolare i rapporti con gli utenti.

I volontari sono a disposizione per accompagnare coloro che hanno bisogno di fare la spesa, recarsi in strutture pubbliche e private o presso ospedali ed istituti medici. Per usufruire del servizio contattare Auser della Val di Bisenzio (sede via Braga, 197 – Vaiano) al numero 3703565393 (dal lunedì al venerdì in orario 9-12 | 15-18).