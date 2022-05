21.05.2022 h 13:48 commenti

Il Progetto "Officina Teen" premiato dalla Regione Toscana

Il riconoscimento consegnato nell'ambito del seminario "La Toscana dei Pez award", dedicato alle iniziative per promuovere il successo scolastico e per il consolidamento e lo sviluppo del sistema per l’educazione dell’infanzia

Ieri pomeriggio, 20 maggio, nella Sala Spadolini nella sede della Regione Toscana in occasione del Seminario "La Toscana dei Pez award" sono stati premiati alcuni progetti realizzati tra cui, per la zona pratese, il progetto "Officina Teen" di Officina Giovani. I Progetti Educativi Zonali sono strumenti che la Regione Toscana utilizza per promuovere il successo scolastico e per il consolidamento e lo sviluppo del sistema per l’educazione dell’infanzia. Il motto “per educare un bambino occorre un villaggio intero” sintetizza la filosofia che sottende a questi interventi: mettere insieme le energie e i contributi di scuole, enti locali, associazioni per migliorare il sistema di educazione e istruzione della regione. I progetti premiati si sono distinti per rappresentare delle buone pratiche territoriali sulle diverse aree di intervento. A ritirare il premio, per conto dell'amministrazione comunale, è stata Benedetta Squittieri, assessora al Bilancio, alla Programmazione Finanziaria e Agenda Digitale.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus