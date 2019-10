10.10.2019 h 12:40 commenti

Il progetto "Giungla urbana" porta a Prato quasi 4 milioni di euro di fondi europei

Il sindaco ha ricevuto a Bruxelles il riconoscimento da parte della Commissione Europea che ha indicato l'iniziativa come un modello virtuoso le politiche di riqualificazione e innovazione urbana

Il progetto Urban Jungle del Comune di Prato porta in dote il finanziamento di quasi 4 milioni di euro da parte della Commissione Europea che ha riconosciuto come un modello virtuoso le politiche di riqualificazione e innovazione urbana in fase di realizzazione a Prato. Il riconoscimento, con annesso finanziamento, è stato consegnato al sindaco Matteo Biffoni, in questi giorni impegnato in un tour a Bruxelles per incontrare i vertici europei e presentare le politiche portate avanti dal Comune.

"Siamo davvero molto soddisfatti - dice Biffoni - . Torniamo con 3milioni e 800mila euro di intervento per la nostra città, un investimento che ci consegnerà una Prato più verde, più rispettosa dell’ambiente, capace di dare risposte a zone della città un po’ in difficoltà. All’inizio di questo percorso qualcuno era scettico, qualcuno sorrideva e invece la Comunità Europea ci finanzia questo intervento, ci fa i complimenti e ci utilizza come modello anche per altre città. La giungla urbana diventerà realtà tra pochi mesi, inizieremo i lavori molto presto e siamo davvero molto soddisfatti per noi come amministrazione e soprattutto per la nostra città".

Esempio di livello internazionale è anche la strategia sul riuso urbano applicato al Macrolotto zero, dove sono già in corso i cantieri per la realizzazione della Media Library e del mercato coperto e dove si inizierà il prossimo anno la seconda tranche di lavori del Piano di innovazione urbana. L'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis e ha discusso durante l'incontro presso l'associazione europea degli architetti.

La missione in corso a Bruxelles ha come obiettivo principale la risoluzione dei problemi più urgenti per le imprese del distretto, a cominciare dalla normativa sul riuso dei cascami tessili. Tema affrontato durante un workshop di approfondimento organizzato dalle regioni dei Paesi Bassi Twente e Cleantech nell'ambito della Settimana europea delle Città e delle Regioni. "In particolare si è affrontato il tema dell' economia circolare come risposta alle richieste dei consumatori europei di un'industria del tessile abbigliamento sostenibile e di qualità - spiega il sindaco Biffoni -. Ovviamente per lavorare tutti in sinergia sull'abbattimento della CO2 è necessario anche che in temi brevi arrivino normative adeguate sull'end of waste".