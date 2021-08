04.08.2021 h 15:00 commenti

Il progetto Giovanisì non va in ferie, tante opportunità di lavoro e formazione per gli under 40

Sempre aperti gli sportelli per l'informazione e la comunicazione di tutte le iniziative in corso tra cui spiccano borse di studio e posti alloggio per studenti universitari e bandi sul microcredito per l'avvio di attività imprenditoriali

Nel mese di agosto le attività di comunicazione e informazione di Giovanisì non vanno in ferie.

Dal lunedì al venerdì, lo staff del progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani continuerà a fornire a ragazze e ragazzi under 40 notizie e approfondimenti sulle oltre 50 opportunità tra tirocini, corsi, supporto all’imprenditoria, borse di studio, e molto altro. Resteranno attivi sia i canali di informazione (numero verde, mail dedicata, facebook messenger) sia le attività di comunicazione (social, telegram e sito).

“Giovanisì non si ferma nel periodo estivo – spiega Bernard Dika, consigliere alle Politiche giovanili e Innovazione - perchè in questo momento di grande difficoltà e sacrificio, crediamo sia importante che le istituzioni facciano sentire la loro presenza ai cittadini, in particolare ai giovani, che hanno visto la loro condizione e le loro prospettive diventare più incerte”.

Tra i principali bandi aperti in queste settimane ci sono quelli per borse di studio e posti alloggio per studenti universitari; quelli per la frequenza dei percorsi Its (Istruzione Tecnica superiore); per le borse di mobilità professionale in Europa. E inoltre i bandi sul microcredito per la creazione di impresa – Microcredito e il bando per il cofinanziamento regionale dei tirocini non curriculari.

“Per i giovani toscani e per molti stakeholder – dichiara Chiara Criscuoli, responsabile dell’Ufficio Giovanisì – il progetto è ormai un punto di riferimento per conoscere e approfondire i bandi rivolti a loro. Per questo motivo, non interrompiamo alcun servizio, ma saremo a disposizione per rispondere ai quesiti degli utenti e aggiornarli sulle tante novità”.

Giovanisì ricorda che sul territorio è comunque possibile ricevere informazioni sulle opportunità del progetto regionale anche nei Centri per l’impiego.

Per contattare Giovanisì sono aperte pagine sui principali social ed è attivo il numero verde 800098719 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.



