Il progetto Erasmus Plus, di cui il Datini è capofila, finanziato con oltre 400mila euro

Assicurerà a 120 alunni e 20 docenti delle scuole che hanno partecipato al bando di frequentare stage formativi all'estero dai 3 mesi ai 15 giorni. E' il primo in classifica a livello regionale

Le scuole sono in Dad e l’Erasmus è ancora un sogno per molti ragazzi, ma intanto l’istituto alberghiero Datini si prepara a progettare il futuro dei suoi studenti grazie al finanziamento complessivo di 457mila euro del progetto " Erasmus+ K1 VET “Made in Italy Ambassadors” di cui è il capofila per “Rete Progetto Made in Italy”. Un sostegno economico che permetterà a 120 studenti e 20 docenti delle scuole aderenti alla rete di andare all’ estero con un periodo variabile dai 3 mesi ai 15 giorni, acquisendo competenze spendibili in tutta Europa.

“Il Datini – spiega il dirigente scolastico Daniele Santagati – è riuscito anche ad ottenere un altro importante finanziamento per i prossimi sette anni, per i nostri studenti l’esperienza all’estero è fondamentale. A questo si unisce la soddisfazione di essere arrivati primi in ambito regionale”.



