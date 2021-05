21.05.2021 h 11:39 commenti

Il progetto della Coop "Pensati con il Cuore" sostiene l'associazione il Casolare. In campo anche l'Arci

L'obiettivo è raccogliere i fondi necessari per rendere più confortevole l'appartamento destinato a uomini soli e anziani con difficoltà economiche. Da oggi iniziative nei circoli della città

Continua la sottoscrizione promossa da Caritas ( leggi ) per raccogliere fondi destinati a rendere più confortevolo l'alloggio gestito dall' associazione il Casolare, destinato a uomini anziani soli, che non hanno sufficienti risorse per permettersi un affitto, a causa di una pensione troppo bassaUn progetto che rientra nella campagna di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie , sostenuta dalla sezione soci Coop di Prato in collaborazione con Caritas.E' dal 1996 che Caritas Diocesana di Prato ha costituito l'Associazione Il Casolare, per cercare case da dare in affitto a famiglie che non riescono ad accedere al mercato delle locazioni. In 25 anni di attività, l'Associazione ha dato casa a 434 famiglie e ad oggi sono 83 le famiglie inserite nelle case gestite dall’Associazione. Ma con il tempo , è emersa una nuova necessità: cercare sistemazioni alloggiative per dare una risposta a uomini anziani soli che percepiscono un basso reddito da pensione. A questa finalità è dedicata la raccolta fondi popolare promossa dal Casolare con la Fondazione Il Cuore si scioglie e la sezione soci Coop di Prato, dal titolo Il Casolare, un nuovo orizzonte.Accanto alla Fondazione Il Cuore si scioglie, c'è anche Arci Prato impegnata a sostenere il progetto del Casolare. Fra le attività a sostegno della raccolta fondi per il Casolare, si segnala oggi venerdì 21 maggio l'appuntamento con la frittura di pesce da asporto al Circolo di Paperino, il giorno seguente il pic nic solidale del Circolo 29 Martiri di Figline di Prato dopo la camminata organizzata dalla sezione soci Coop di Prato con Uisp, il 28 maggio l'aperitivo sempre con il Circolo di Paperino, il 4 giugno la pizzata al Circolo I Risorti, il 9 quella presso il Circolo Arci Borgonuovo. A chiusura del calendario delle iniziative la cena di cacciagione presso il Circolo Rodolfo Boschi di Santa Maria a Colonica l'11 giugno e il 12 la grigliata al Circolo Arci Fiorenzo Favini.