17.05.2021 h 10:44 commenti

il progetto del turismo industriale proposto da Prato riceve l'appoggio delle delle città tessili

Il Comitato esecutivo di Acte ha deciso di stanziare un contributo economico sul tema. Soddisfatto l'assessore Bosi: "Un'occasione per dare al territorio visibilità su scala europea e ampliare la nostra offerta turistica territoriale"

Il Comitato esecutivo di Acte, l'Associazione che riunisce le città europee legate alla produzione del tessile e della moda, ha approvato il progetto di turismo industriale presentato per l'occasione dall'assessore al Turismo Gabriele Bosi, stanziando anche un contributo economico. L'assessore Bosi, che ricopre anche la carica di vicepresidente di Acte, ha illustrato l'idea alla base del progetto, fatta propria dall'Associazione e dagli altri componenti dell'esecutivo.

"Sono soddisfatto dell'accoglienza avuta dal nostro progetto - dichiara Bosi -. Sono convinto che il turismo industriale possa essere un'opportunità importante non solo per il nostro distretto ma anche per tutte le città tessili europee. La presenza di un distretto manifatturiero deve essere un valore aggiunto per il turismo e non un limite, come spesso purtroppo si è pensato negli anni. L'interesse crescente verso l'economia circolare, la produzione sostenibile e il mondo della moda può essere un volano per attrarre turisti interessati a conoscere da vicino questa dimensione che caratterizza il nostro territorio, insieme alle sue altre numerose attrazioni artistiche, enogastronomiche e naturali".

"Un esempio della potenzialità di questa offerta - continua l'assessore Bosi -, lo abbiamo visto con Recò, il Festival dell'economia circolare. In quell'occasione tante persone sono venute nelle aziende del distretto pratese per toccare con mano la nostra produzione manifatturiera e le aziende si sono trasformate in veri e propri luoghi di apprendimento ma anche di spettacolo, con eventi musicali e teatrali. Come assessorato al Turismo, insieme al Museo del Tessuto, stiamo costruendo su questo tema una programmazione articolata per tutto l'ambito provinciale in grado di partire dal prossimo settembre, in modo da farne un elemento qualificante della nostra offerta turistica che si aggiunga a Eat Prato, alla valorizzazione dei nostri beni artistici e ai cammini che attraversano la Provincia di Prato".