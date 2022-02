17.02.2022 h 08:31 commenti

Il progetto 'Amico web' per gli anziani di Vaiano diventa un modello da replicare in tutta la Toscana

L'iniziativa coinvolge molte realtà del territorio. In questi giorni la presentazione ad un convegno regionale promosso da Auser. Obiettivo: combattere l'isolamento causato dalla pandemia e far sentire gli anziani parte attiva della società

Amico Web, il progetto contro la solitudine degli anziani per restare collegati agli altri, lanciato in piena pandemia e condotto dai volontari della Sartoria Auser di Vaiano insieme agli operatori della rsa Lice Mengoni e alle esperte della Fondazione Cdse, è diventato un modello per tutta la Toscana. Questa buona pratica, che merita di essere attivata anche in altri territori, è stata presentata a Sesto Fiorentino nella sede di Auser Toscana, nel corso di un incontro rivolto alle istituzioni regionali e ai presidenti territoriali Auser promosso dall'Auser regionale, Auser territoriale di Prato, Auser La Sartoria di Vaiano e dalla Società della salute di Prato.

Nel saluto di apertura l’assessore regionale Spinelli ha voluto sottolineare l’interesse della Regione per progetti che vanno nella direzione di un nuovo modo di concepire il rapporto tra strutture sociali e sanitarie e le persone, superando le grandi difficoltà emerse durante la pandemia.

Il progetto è stato condotto in due fasi, tra maggio e luglio e tra ottobre e dicembre, per un totale di ventisette incontri on line che hanno registrato 312 presenze nel primo ciclo e circa altrettante nel secondo. Tutte persone anziane collegate dalla rsa Lice Mengoni, dalla sede della Sartoria oppure dalla loro abitazione.

Il progetto è stato voluto per contrastare l'isolamento e alleviare le gravi difficoltà che, a causa della pandemia, hanno colpito il sistema delle relazioni delle persone sole e fragili, che vivono a casa oppure in residenze sanitarie assistite. Una grande sofferenza a e cui è venuto in soccorso il progetto Amico Web che ha cercato di incrementare l'uso dei mezzi informatici come cellulari, tablet o pc per poter svolgere attività a distanza

Numerose le attività che sono state proposte in questi mesi agli anziani di Vaiano.



