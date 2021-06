17.06.2021 h 18:26 commenti

Il professor Andrea Nuti vince il premio "Domenico Iannaccone" per l'impegno nel fair play

Il docente, adesso in pensione, ha insegnato per 43 anni educazione fisica nelle scuole medie della città

E' stata consegnata questa mattina 17 giugno la targa della prima edizione del premio "Domenico Iannaccone" per l’impegno nel Fair Play, organizzato e voluto dal Panathlon International Club di Prato.

Iannaccone, scomparso il primo giorno del 2021, era delegato provinciale Fipsas, giudice nazionale di pesca subacquea e storico socio del Panathlon e aveva seguito per anni molte iniziative legate al mondo della scuola e in particolar modo il Premio Fair Play.

A ricevere il premio, dalle mani del figlio di Domenico Iannaccone, è stato il professor Andrea Nuti, insegnante di educazione fisica, adesso in pensione e attivo nel mondo del sociale e del volontariato, che per 43 anni ha insegnato nelle scuole medie della città.

"Sono estremamente emozionato e felice di ricevere questo premio - ha affermato il professor Nuti - e lo sono perché a consegnarmelo sono persone che sono state fondamentali per la mia carriera, perché ho seguito 19 delle 24 edizioni del Premio fair Play e di ognuna ho un ricordo bellissimo e soprattutto perché per me Domenico Iannaccone è stato un grande amico, un uomo che era felice di vedere i ragazzi felici e che mancherà molto a tutti quanti".

Alla consegna erano presenti l'assessore allo Sport Luca Vannucci, l'assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi, la consigliera provinciale Paola Tassi, il presidente del Panathlon Francesco Panzera e la referente educazione fisica dell'ufficio scolastico provinciale Simona Guarducci oltre al figlio di Domenico Iannaccone, Daniele.

"Abbiamo pensato di istituire questo premio, che segue il premio Fair play che ogni anno premia gli studenti meritevoli che si sono distinti per correttezza e rispetto in tutte le attività scolastiche ed in particolar modo in quelle sportive delle scuole di 1° e 2° grado della - spiega il presidente del Panathlon Prato, Francesco Panzera - perché riteniamo che alla base dei comportamenti di questi ragazzi ci siano gli insegnanti e la loro grande capacità di guidarli e portarli ad essere uomini e donne migliori".

Anche quest'anno si è tenuto, in formato digitale e con la premiazione on line di 100 studenti, il Premio Fair Play, arrivato alla sua 24esima edizione.