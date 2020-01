07.01.2020 h 15:02 commenti

Il procuratore minorile Sangermano: "Non bisogna avere paura a pronunciare la parola mafia. Guai sottovalutare il fenomeno"

Il magistrato, che con il suo ufficio monitora il rischio di lavoro minorile nelle aziende cinesi, interviene dopo l'allarme della Fondazione Caponnetto: "Restiamo vicini e sosteniamo chi svolge indagini delicate"

nadia tarantino

“Dal mio osservatorio vedo una criminalità organizzata cinese che sempre di più assume i connotati obiettivi della mafiosità. E' un rischio che percepiamo poco per via della tendenza a delinquere all'interno della comunità stessa, ma questo non deve portare a una sorta di emarginazione psicologica del problema”. Insomma, solo per il fatto che la criminalità cinese non la si possa definire mafia come formalmente previsto dall'articolo 416bis del Codice penale, non significa che non sia tale. A parlare è, capo della procura distrettuale dei minori di Firenze ed ex sostituto alla procura di Prato, che parte dal suo attuale ruolo per offrire un'ulteriore chiave di lettura al dibattito che si è instaurato negli ultimi giorni sulla presenza della mafia cinese nell'area metropolitana; un'area che la Fondazione Caponnetto, attirandosi la decisa critica del sindaco Biffoni e l'invito alla prudenza del procuratore Nicolosi, ha paragonato a ciò che Corleone rappresenta per la mafia siciliana.“Ho a che fare frequentemente con vicende che riguardano i cinesi – spiega Sangermano – il mio ufficio sempre più spesso si occupa di ragazzi che hanno un disagio a scuola: ragazzi che si addormentano sui banchi, che sono stanchi, che non riescono a studiare in quanto, probabilmente, impegnati in attività lavorative notturne nei pronto moda. La comunità ha molte sfaccettature e ce le ritroviamo ovunque”.Comincia a essere corposo l'elenco delle inchieste della procura di Prato che ha fatto emergere l'esistenza di una criminalità ben più strutturata di quanto appaia. Una criminalità verticistica che controlla, che si impone, che interviene a regolare i contrasti all'interno della comunità cinese.“Vedo le istituzioni, in prima linea il procuratore, molto impegnate e molto consapevoli – dice Sangermano – però non vorrei, e non da parte delle istituzioni naturalmente, che passasse un messaggio come in Sicilia trenta anni fa, quando si diceva che la mafia non esiste e quella era criminalità comune e poco male finché si ammazzano tra di loro. Poi hanno ammazzato i magistrati e la musica è cambiata. L'Italia è un paese che va avanti a suon di emergenze”.Un passaggio forte che richiama la necessità di una particolare attenzione alla realtà pratese che Sangermano conosce bene per averci lavorato e abitato: “Voglio ricordare a tutti che a Prato ci sono due sostituti, Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, molto impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata di ogni fattezza e specie. Questi magistrati vanno aiutati, non vanno fatti sentire soli, vanno supportati perché delegittimare, anche involontariamente, un magistrato additandolo come un persecutore, significa delegittimare lo Stato, isolarlo e porre in grave pericolo la sua vita. Chi compie simili azioni si assume una gravissima responsabilità. Dobbiamo tenere i fari accesi sui magistrati onesti e coraggiosi come Gestri, come Boscagli e come altri – continua Antonio Sangermano – perché rappresentano lo Stato in una terra di confine molto, molto complessa”.Il capo della procura dei minori parla della comunità cinese come di una comunità in larga maggioranza onesta e che vuole l'integrazione: “Una civiltà giuridica strutturata deve favorire i processi di integrazione e non respingergli – le parole del procuratore Sangermano – ma tutto deve avvenire nella legalità che è il primo dei doveri a cui tutti devono adempiere. Bisogna rispettare la legge e bisogna imporre la legalità con gli strumenti della giurisdizione, ovvero gli strumenti del diritto. La comunità cinese è un elemento di ricchezza purché viva nella liceità che non ha e non può avere deroghe”.