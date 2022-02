16.02.2022 h 12:52 commenti

Il processo alla mafia cinese resta al palo: subito rinviata la prima udienza

I giudici hanno accolto l'istanza di legittimo impedimento presentata da alcuni avvocati. Cinquantacinque gli imputati del processo scaturito dall'inchiesta China truck del 2018. Lunga la sfilza delle accuse mosse a vario titolo: associazione per delinquere di stampo mafioso e semplice, riciclaggio, prostituzione, droga, gioco d'azzardo, illeciti fiscali e tributari, immigrazione clandestina

nadia tarantino

Le previsioni della vigilia sono state confermate: il maxiprocesso alla mafia cinese è stato rinviato dopo che oggi, mercoledì 16 febbraio, i giudici hanno accolto le istanze di legittimo impedimento presentate dagli avvocati di alcuni dei 55 imputati accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere anche di stampo mafioso, riciclaggio, traffico e spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, immigrazione clandestina, gioco d'azzardo e illeciti fiscali e tributari. Per l'avvio del dibattimento si dovrà aspettare la prossima udienza. Il processo è frutto dell'inchiesta 'China truck' targata 2018, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze e condotta dalla Squadra mobile di Prato dell'allora capo Francesco Nannucci, oggi ai vertici della Direzione investigativa antimafia toscana. Un'ondata di arresti e di denunce alla fine del complesso lavoro investigativo incentrato su un'organizzazione che, attraverso il controllo di ditte di trasporto, gestiva e regolava in mezza Europa lo spostamento delle merci provenienti o dirette ad imprese cinesi. Tra gli arrestati, uno eccellente: Zhang Nai Zhong, imprenditore di 62 anni, ritenuto il capo del sodalizio che allungava la sua ombra anche su droga, prostituzione, bische clandestine, riciclaggio di denaro sporco e che, attraverso un sistema di prestanomi, si preoccupava di tenere al riparo la ricchezza illecitamente accumulata. L'organizzazione aveva tre basi: la principale a Prato, le altre a Roma e a Firenze. Furono due omicidi, considerati un regolamento di conti tra bande cinesi rivali per il controllo del territorio, a dare il via alle indagini.L'inchiesta China truck è attualmente divisa in due diversi tronconi: il processo rinviato oggi che ne rappresenta l'ossatura, e un secondo, in fase più avanzata, con imputati le cui posizioni sono state stralciate.