Il problema della doppia immigrazione per tanti bambini e ragazzi cinesi

Si tratta dei piccoli che vengono rimandati dai genitori in Cina a studiare e una volta tornati a Prato accusano malesseri e difficoltà. Il tema affrontato stamani durante il convegno su salute mentale e immigrazione

Dal convegno su salute mentale e immigrazione che si è svolto stamani, 30 settembre, nel salone consiliare del Comune di Prato, promotore con l'Asl Toscana centro e il sistema di accoglienza e integrazione Sai, emerge uno spaccato inedito sul malessere vissuto dai bambini cinesi costretti dai genitori a tornare in Cina per lunghi periodi per imparare lingua e cultura, e poi ricapultati a Prato. Il capo dipartimento della Salute mentale, Marco Armellini, la chiama doppia immigrazione e come ha spiegato oggi ai tanti studiosi e operatori del settore presenti, è causa di tanta rabbia e chiusura, soprattutto nella fascia di età 10-14 anni. I primi a segnalare il problema sono stati gli insegnanti di molte scuole, soprattutto secondarie di primo grado. "Ragazzi che in Cina avevano un curriculum scolastico molto brillante, qui avevano atteggiamenti di rifiuto, aggressività, impulsività e anche autolesionismo. In certi casi siamo arrivati anche a gesti suicidari. - spiega Armellini – Ci siamo quindi chiesti cosa succede a questi ragazzi partendo anche dagli studi dei colleghi cinesi. Non siamo davanti a una vera e propria patologia. E' una sofferenza dettata dal doppio adattamento. Nella prima fase temevano di essere lasciati indietro rispetto al percorso migratorio dei genitori. Poi, dovevano subire il percorso di adattamento dopo aver già dovuto affrontare quello in Cina".Si è arrivati quindi a mettere in moto una rete che ha portato a un percorso d'intervento sperimentale, passato dal seguire una quindicina di ragazzi nel 2018 agli attuali 36. Il Covid infatti, ha peggiorato il quadro. "Abbiamo introdotto una metodologia che è quella dell'autobiografia estesa a tutto il contesto della classe in modo che ciascuno potesse raccontare agli altri la propria storia. Questo momento di confronto ha rappresentato spesso una scoperta sulle rispettive esperienze di difficoltà e di adattamento. Condividere permette di cambiare la percezione del compagno".Non è un caso che il 20% degli utenti dei servizi di salute mentale per l'infanzia e l'adolescenza sia straniero. Percentuale che scende al 12% per i servizi riservati agli adulti. "Rispetto al resto d'Italia sono numeri buoni – spiega Giuseppe Cardamone, direttore della Salute mentale pratese – ma dobbiamo lavorare per migliorare ulteriormente l'accessibilità dei servizi. Per questo è fondamentale la collaborazione tra enti e il dialogo con il privato sociale. Fare rete ci permette di limitare situazioni già complicate che altrimenti spesso finiscono in carcere o in ospedale". Rispetto alle problematiche riscontrate, tra i migranti emerge più frequentemente, rispetto agli italiani, disturbi legati allo spettro somatico conversivo e post traumatico.