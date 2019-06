05.06.2019 h 15:16 commenti

Il privé al circolo costava 500 euro a sera, tra i servizi aggiuntivi anche la fornitura di droga: tre arresti

Operazione antidroga della Squadra mobile che ieri sera ha fatto irruzione in quello che solo apparentemente era un circolo culturale, nel Macrolotto 1. Trovati 50 clienti. Identificate diverse ragazze. Sequestrati ketamina, ecstasy e marijuana. Presidente dell'associazione un italiano che dovrà rispondere solo delle irregolarità amministrative

Sulla carta una normale associazione culturale, nei fatti un luogo dove comprare e consumare droga fino allo sfinimento. Più o meno un etto per sera quella che finiva sui tavoli del circolo Xin Nian Hua, un locale notturno in via Caduti sul lavoro nel Macrolotto 1. Lo ha scoperto la Squadra mobile della questura di Prato che, coordinata dai sostituti Lorenzo Gestri e Carolina Dini, nella serata di ieri, martedì 4 giugno, ha arrestato tre cinesi: Weng Xile, 37 anni, Ling Bingzhong, 43, vicepresidente dell'associazione culturale già finito lo scorso anno nell'inchiesta China truck, e Wu Xing, 28. Tutti e tre devono rispondere di detenzione di droga e i primi due anche di agevolazione dell'uso di stupefacenti per avere messo a disposizione il circolo. Il presidente dell'associazione culturale, un italiano che si occupa di disbrigo pratiche, non è indagato ma deve rispondere di tutte le irregolarità amministrative rilevate dalla polizia.Quando gli agenti, sotto la direzione di Gianluca Aurilia, sono entrati nel locale hanno scoperto un night club. Una cinquantina i clienti cinesi, divisi a gruppi nei privé affittati per 500 euro a sera e con gli extra pagati a parte, dalla compagnia di giovani donne alla droga allo champagne agli alcolici . Ventidue i cinesi senza permesso di soggiorno per i quali l'ufficio Immigrazione ha aperto il procedimento per l'espulsione, quattro quelli segnalati alla prefettura per il consumo di droga. Identificate anche diverse ragazze. Alla fine del controllo sono stati sequestrati 50 grammi di ketamina, 5 di ecstasy e un paio di marijuana. Ma per i clienti c'era disponibilità, su richiesta, anche di eroina, cocaina, ketamina. Droghe pesanti e leggere per lo sballo che richiamava ogni sera decine di cinesi. Quattro mesi di appostamenti, intercettazioni e soprattutto di immagini riprese dalle telecamere nascoste hanno consentito agli investigatori di mettere insieme un quadro indiziario che ha fatto sì che il giudice per le indagini preliminari acconsentisse alla richiesta della procura di arrestare i tre cinesi ai quali è stata contestata anche l'aggravante dell'abitualità perché lo sballo di droga e alcol era cosa di tutte le sere. Da febbraio a ieri sera i poliziotti che hanno controllato il circolo hanno perso il conto dei clienti, età media 30 anni, che uscivano nel cuore della notte devastati dal consumo di stupefacenti e andarsene alla guida di auto di lusso.A mettere in moto l'inchiesta è stato l'arresto, nei mesi scorsi, del barista del circolo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In occasione di un controllo, la polizia trovò droga sul bancone e sequestrò il locale. A chiedere e ottenere il dissequestro fu il presidente italiano dell'associazione culturale. Sul suo conto non sono emersi elementi tali di farlo finire sul registro delle notizie di reato. Le indagini continuano. La presenza tra gli arrestati di Ling Bingzhong, ritenuto personaggio di spicco dell'inchiesta China truck che lo scorso anno smantellò un'organizzazione che, stando agli inquirenti, controllava le merci in circolazione in mezza Europa e gestiva una serie di traffici illeciti, fa sospettare la presenza di una struttura organizzata dietro l'attività del circolo.