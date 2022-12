14.12.2022 h 10:10 commenti

Il primo piano della MediaLibrary ospiterà i laboratori del corso tessile e moda del Pin

L'edificio sarà consegnato nei primi mesi dell'anno nuovo. Al piano terreno è previsto un bar, lo spazio per il coworking e servizi bibliotecari che prevedono un nuovo progetto rispetto a quanto ipotizzato sette anni fa

Il primo piano della MediaLibrary, edificio che sarà consegnato all'amministrazione comunale nei primi mesi del nuovo anno,ospiterà i laboratori del corso di tessile moda e comunque sarà destinato alle attività del Pin.Ad annunciarlo l'assessore Simone Mangani, ospite della Commissione 5, che ha anche specificato come al piano terra è previsto un bar aperto a tutta la cittadinanza, uno spazio per il coworking, e ovviamente uno dedicato ai servizi della biblioteca. A questo proposito rispetto a quanto previsto sette anni fa, quando il progetto è stato presentato, si prevede di destinare lo spazio non solo all'attività digitale ma anche alla consultazione cartacea di alcune riviste specializzate, verranno anche organizzati dei laboratori per i giovani con temi sempre legati al digitale. Si pensa ad esempio a corsi per imparare a montare un video o a lavorare con le immagini.Altre attività verranno programmate ascoltando le richieste degli stessi utenti. Lo spazio per la biblioteca, gestito dalla Lazzerini, sarà arredato in modo flessibile per permettere anche di ospitare conferenze. Mentre quello per il coworking sarà gestito dal personale delle politiche giovanile che già si occupa dell'attività a Officina Giovani. La struttura sarà probabilmente aperta dalle 10 alle 18 e la gestione complessiva annuale raggiunge i 100mila euro di spese.