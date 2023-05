12.05.2023 h 14:00 commenti

Il primo Pedibus del centro inaugurato al Convitto, protagonisti i ragazzi delle medie

Il debutto lunedì 15 maggio da porta Santa Trinita, allo studio un'altra linea con partenza da Piazza Ciardi. A giugno oltre al Ballo di fine anno anche una festa per i ragazzi più piccoli

Doppio primato per il Convitto Cicognini: primo Pedibus del centro storico e debutto per i ragazzi delle medie. L'inaugurazione lunedì 15 maggio da Porta Santa Trinita dove i genitori lasceranno i ragazzi che in fila insieme ad un accompagnatore raggiungeranno piazza del Collegio. Al primo viaggio sarà presente anche l'assessore alla mobilità Flora Leoni. “E' stato un lavoro preparatorio lungo sostenuto dal mobility manager e dai genitori – ha spiegato il rettore Tiziano Nincheri – ma siamo arrivati a organizzare la prima linea. Ci era stato chiesto anche un'altra da piazza Ciardi, ma per ora iniziamo con un percorso solo”. L'organizzazione è stata complessa visto che gli studenti vengono non solo da tutta Prato, ma anche da comuni e province limitrofe. “Se il progetto diventerà strutturale come mi auguro – ha spiegato Nincheri – sicuramente avremo un impatto positivo sul traffico davanti a scuola”. Soddisfazione anche da parte dell'assessore Leoni. “E' importante lavorare in collaborazione con le scuole e nell'ottica di coinvolgere tutti gli studenti”. In centro storico all'Ic Marco polo è stato attivato un percorso scuola- scuola che prevede lo spostamento da via Guasti a via del Seminario, mentre San Niccolò per ora, nonostante l'interesse verso il progetto della preside Mariella , non ha ancora aderito.

Altra novità per il Convitto è l'istituzione di una festa di fine anno anche per gli studenti di elementari e medie: “Oltre a un momento speciale per i ragazzi più grandi – ha annunciato Nincheri – quest'anno organizzeremo un momento di convivialità anche per i più piccoli”.

Edizioni locali collegate: Prato

