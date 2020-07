13.07.2020 h 18:31 commenti

Il primario del pronto soccorso del Santo Stefano nominato responsabile del 118 Firenze-Prato

Un incarico di fiducia per la riorganizzazione di un servizio molto delicato. La guida del Santo Stefano passa al vice Alessio Baldini.

Il dottor Simone Magazzini è il nuovo responsabile del 118 della centrale Firenze-Prato. Oggi, 13 luglio, il 56enne capo del pronto soccorso del Santo Stefano ha preso servizio nella struttura a piazzale Michelangelo nell'ex ortopedico toscano su incarico del direttore generale dell'Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese. Una scelta che conferma la fiducia riposta dai vertici aziendali nei confronti del numero uno del dipartimento di Emergenza-Urgenza che ha sulle spalle un'ampia esperienza nel settore, la tenuta del servizio in un pronto soccorso da record di accessi quale è il Santo Stefano e l'ottima organizzazione dei percorsi opsedalieri durante l'emergenza Covid.

Quello del 118 infatti, è un servizio molto delicato che richiede attenzioni particolari e probabilmente anche una riorganizzazione di fondo soprattutto per un'area iper popolata come quella di Prato e di Firenze. "Da oggi - spiega Magazzini - affiancherò i medici della centrale e nei prossimi giorni quelli che operano sul territorio per studiare a fondo il sistema e capire quali aspetti organizzativi possano essere migliorati". Eventuale riorganizzazione che non riguarderà la rete territoriale legata al servizio 118, ma bensì, dunque, questioni tecniche. "Ci sono pochissimi medici di questo settore. - spiega Paolo Morello Marchese -Ho appena dato il via libera alla selezione per l'assunzione di 30 unità, ma non sarà facile. Dobbiamo quindi, gestire al meglio le risorse umane che abbiamo sia per i pronto soccorso che per il 118. Per questo ho pensato a una figura che abbia una visione completa del sistema come il dottor Magazzini".

Come conseguenza dell'incarico al 118, la direzione del pronto soccorso del Santo Stefano passa di fatto al vice di Magazzini, Alessio Baldini in qualità di reggente. La supervisione comunque resta in capo a Magazzini quale direttore del dipartimento di emergenza-urgenza di tutta l'Asl Toscana Centro.