02.05.2018 h 19:14 commenti

Il premio "Mediterraneo di Pace" alla guida alpina indagata per aver salvato una famiglia migrante

Sarà l'evento clou dell'inaugurazione della seconda edizione di Mediterraneo Down Town, al via domani in città.

Rischia una condanna a 5 anni di carcere per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il pagamento di una multa salatissima Benoit Ducos, la guida alpina indagata dalla magistratura francese per aver soccorso il 17 marzo scorso una famiglia di migranti al confine tra l’Italia e la Francia. A lui e all' associazione “Tous Migrants” di Briançon che si occupa dell'accoglienza in questa zona di confine, andrà il premio “Mediterraneo di Pace”. La consegna, venerdì pomeriggio al teatro Metastasio, sarà uno dei momenti clou della seconda edizione di Mediterraneo Downtown, il festival dedicato a questa area geografica, organizzato da Cospe onlus, Regione Toscana e Comune di Prato in collaborazione con Libera, Amnesty International e Legambiente, che si terrà in città da domani, 3 maggio a domenica 6 maggio.

Il premio ribadisce che “la solidarietà non è reato”: “La nostra inerzia, la nostra rassegnazione, il nostro disinteresse, la nostra involontaria complicità – dice Raffaele Palumbo, direttore artistico del Festival - sta frapponendo una sorta di distanza di sicurezza tra noi e il resto dei popoli del Mediterraneo. Stiamo cercando di non condividere uno stesso destino. Il nostro Festival è un piccolo contributo a generare un racconto comune e nuovo del continente liquido, come lo chiama Braudel. Guardare gli altri per guardarci allo specchio”.

Il Festival offre uno spaccato sui cambiamenti che sta attraversando l'area mediterranea attraverso 90 ospiti internazionali, 5 mostre fotografiche, 20 talk show, 4 presentazione di libri, 2 serate di cinema, 2 reading teatrali e 3 concerti per una notte non stop tra il sabato e la domenica.

Si parte sabato 5 maggio ore 21.30 al Teatro Politeama con il trio jazz delle meraviglie, Paolo Fresu, Omar Sosa e Trilok Gurtu (ingresso16 euro più diritti di prevendita circuito Box office e Ticket One e 19 euro alla cassa del teatro), si prosegue ai Cantieri culturali, Ex Macelli – Officina Giovani) con il dj set Shantel, per poi arrivare al concerto all’alba (ore 6.00) al Castello dell’Imperatore con il violinista Alaa Arsheed e il chitarrista Isaac De Martin (gratuito su prenotazione).

Domani pomeriggio a palazzo Buonamici l'anteprima in occasione della giornata mondiale per la libertà di stampa con testimonianze dirette di giornalisti italiani e non solo. Venerdì mattina due focus importanti, uno al Museo del Tessuto su cibo, acqua e cambiamenti climatici con il coinvolgimento delle scuole, e uno a palazzo Buonamici sullo sfruttamento lavorativo e a seguire sul confronto tra modelli diversi d'accoglienza. La stessa mattina, alle 10.30 sotto le logge del Comune aprirà la libreria del festival.

Da segnalare anche l'appuntamento di sabato pomeriggio, ore 18.15, nel salone consiliare con “Cattivissimi”, ovvero persone comuni che in barba all’etichetta di “buonisti”, sfidano le convenzioni e l’immaginario costruito, vivendo nel loro quotidiano il fenomeno dell’immigrazione, cercando di renderlo un’opportunità vera per coloro che accolgono e per loro stessi. Dopo i ristoratori greci e i cittadini lampedusani dell’anno scorso, quest’anno ad autodenunciarsi saranno delle vere e proprie famiglie allargate che da Ventimiglia a Lido di Camaiore, ospitano i migranti nelle loro case.

Immigrazione ma non solo. Il Festival tratterà anche di ambiente e nuove economie (sabato mattina in Provincia e in Comune) e ogni giorno aprirà una finestra su una città del Mediterraneo, raccontata per 50 minuti in piazza Santa Maria in Castello, da chi la conosce meglio: Istanbul, Odessa, Napoli, Il Cairo e Prato descritte rispettivamente da Franco Cardini, i giornalisti Antonio Armano, Raffaele Palumbo e l’imprenditore pratese Andrea Cavicchi.

Tra le 4 mostre ce n'è una particolarmente d'impatto e commovente. Da venerdì pomeriggio a Palazzo Pretorio saranno visibili gli oggetti delle vittime del naufragio del 3 ottobre 2013, ritrovati nel mare vicino a Lampedusa. La mostra è stata donata dall'associazione Museo Migrante a Mediterraneo DownTown e si completa con il reading delle storie di bambini raccontate da quegli oggetti, che si terrà domenica mattina, 6 maggio, al teatro Metastasio con la chiusura del Festival affidata a una performance dell’attrice Daniela Morozzi che porterà a Mediterraneo Downtown un estratto dal suo ultimo spettacolo “Amy. Storia di un naufragio”, liberamente tratto da un racconto di Joseph Conrad.

Per l'occasione sarà possibile visitare a 1 euro ai seguenti musei: Museo del Tessuto - Mostra in corso: Maria Antoinette. I costumi di una regina da Oscar; Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci - Mostra in corso: la Personale dell’artista inglese Mark Wallinger e la collezione dei primi trenta anni di attività; Museo di Palazzo Pretorio – collezione permanente.



Il programma completo su www.mediterraneodowntown.it.