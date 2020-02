07.02.2020 h 11:02 commenti

Il premio Estra per lo Sport alla giornalista di Notizie di Prato Eleonora Barbieri. Ecco gli altri vincitori

Il riconoscimento assegnato nella categoria "Web e blog territoriale" per l'articolo sul bambino autistico accolto dalla scuola calcio della Grignanese. La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 8 aprile presso il Teatro Fabbricone

C'è anche la giornalista di Notizie di Prato e Toscana Tv Eleonora Barbieri tra i vincitori della terza edizione del Premio giornalistico “Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie”, promosso da Estra Spa, multiutility a partecipazione pubblica, in collaborazione con Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana). Il Premio, anche quest’anno, ha ottenuto un grande successo di partecipazione, con ben 186 iscritti che hanno esaltato e messo in luce, con le loro storie, il valore di promozione sociale e di agenzia educativa dello sport.

Eleonora Barbieri ha vinto nella sezione "Web e blog territoriale" grazie ad un articolo dedicato alla storia di un bambino pratese autistico che era stato accolto dalla scuola calcio della Grignanese, dopo aver ricevuto solo rifiuti da altre società ( LEGGI ). Una storia di integrazione e di sport che ha raccolto il consenso della giuria del premio.

Complessivamente sono stati assegnati quattordici riconoscimenti, tra cui quattro premi speciali: “Protagonista della buona notizia” ai pallavolisti Matteo Piano e Luca Vettori, “Alla Carriera” a Marino Bartoletti, “Donna di Sport” ad Alessandra Giardini e “Premio Redaelli” al giovane praticante Massimiliano Cassano. Sono state inoltre conferite quattro menzioni d’onore ad Alberto Caprotti di Avvenire, Valeria Teodonio di Repubblica.it, Gloria Giavaldi di Inviato Quotidiano e Piero Giannico di Sportitalia.

Tra i 186 candidati, i giurati hanno selezionato anche i vincitori per ciascuna categoria tra “Carta stampata”, “Web e blog” e “Televisione e radio” per i media a valenza nazionale e territoriale delle regioni Toscana e Marche: Carta stampata nazionale – Mazza Viviana, Corriere della Sera; Carta stampata territoriale – Rossi Stefano, Corriere Fiorentino; Web e blog nazionale – Ricci Bitti Paolo, Ilmessaggero.it; Web e blog territoriale – Barbieri Eleonora, Notiziediprato.it; Televisione e radio nazionale – Palmieri Giovanna “Nina”, Le Iene; Televisione e radio territoriale – Meini Sara, TGR Toscana.

La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 8 aprile presso il Teatro Fabbricone di Prato.