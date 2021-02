09.02.2021 h 12:27 commenti

Il prefetto in visita ufficiale dai carabinieri: "Grazie per il vostro impegno quotidiano"

La funzionaria prosegue il tour istituzionale iniziato subito dopo il suo arrivo in città. E' stato il tenente colonnello Zamponi, comandante provinciale, ad accoglierla nella caserma di via Picasso

Ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri il prefetto di Prato Adriana Cogode, impegnata in un tour istituzionale in queste prime settimane dall'insediamento. A riceverla il tenente colonnello Francesco Zamponi, comandante provinciale dell'Arma. Durante l’incontro - si legge in una nota della Prefettura - sono state approfondite tematiche afferenti la sicurezza pubblica, l’attività di prevenzione e controllo del territorio, nonché le progettualità per garantire alla collettività massimi standard di sicurezza e di qualità dei servizi offerti.

Il prefetto ha apprezzato in particolare i moderni apparati tecnologici applicati al controllo del territorio con il dispositivo di videosorveglianza cittadina e il sistema di georeferenziazione per la sorveglianza delle aree urbane utilizzato dalla sezione Radiomobile.

Il prefetto ha infine rivolto parole di vivo apprezzamento al comandante ed ai militari, evidenziando come “l’impegno e la professionalità degli appartenenti all’Arma dei carabinieri, i loro sacrifici personali e familiari nell’interesse dei cittadini e a tutela della sicurezza devono farci inorgoglire, essendo testimonianza di una scelta di vita ispirata da forte senso dello Stato e vera passione civile”.