Si gioca a porte chiuse per le intemperanze dei tifosi milanesi nella gara con l’Imolese del 29 ottobre ma al Guazzelli i supporter gialloverdi ci sono (quelli del Prato sono al Martelli insieme ai gemellati del Mantova per la partita col Trento), dietro la porta di Balducci e muniti di una Santabarbara che fuori dal perimetro dello stadio alza i decibel del soleggiato pomeriggio lombardo nel quale mister Raffaele Novelli propone il tridente Tedesco-Marangon-Mobilio insieme ad Oliverio, giubilando Trovade ed inserendo Piccoli al posto di Gemignani a metà campo. Dopo una fase equilibrata, al 21° il Prato passa in vantaggio con Oliverio che sfrutta un calcio d’angolo battuto dalla destra, sfuggendo ai difensori locali e spedendo in mezza girata la palla in gol. La rete dà fiducia alla squadra, che sfiora il raddoppio con Cela pochi minuti dopo e con Tedesco alla mezz’ora anticipato da Briski un attimo prima del tiro. Marangon riprende confidenza con le punizioni e al 42’ manda di poco a lato dopo una esecuzione interessante. Non succede altro e i biancazzurri vanno al riposo avanti di un gol (0-1). Nella ripresa, i milanesi iniziano con l’acceleratore premuto e Novelli cambia qualcosa, proponendo Gemignani al posto dell’ammonito Piccoli e Limberti al posto di Oliverio. Per assistere al primo brivido del secondo tempo, si deve attendere il 73’ con Rao che si divora il pari sugli sviluppi di un angolo, mancando la deviazione giusta sul secondo palo. Cinque minuti dopo Balducci è bravissimo sulla punizione dal limite del neo entrato Qeros. La gara diventa difficile per la formazione di Novelli che rischia anche al minuto 83 con Brogno che dal limite calcia di poco alto. Il Prato però regge e cerca il contropiede per chiudere senza affanni: Tedesco dopo un’azione insistita sulla sinistra calcia su Manfrin da posizione decentrata. Trovade al 90’ si mangia il raddoppio in contropiede ma i 4 minuti di recupero terminano con la vittoria dei lanieri. Domenica prossima, si torna al Lungobisenzio contro il Sant’Angelo, con la speranza di confermare i progressi visti oggi.

Il tabellino

SAN GIULIANO CITY: Manfrin; Vassallo, Salzano, Briski, Bruzzone (dal 90’ Vaccarella); Atzeni (dal 74’ Sighinolfi), Cinelli (dal 74’ Qeros), Guerrini (dal 65’ Rao); Cogliati, Brogno, Deiana (dal 65’ Annoni). Allenatore: Ciceri.

PRATO: Balducci; Stickler, Angeli, De Pace, Casucci; Cela, Piccoli (dal 55’ Gemignani); Mobilio (dall’84’ Trovade), Marangon (dal 74’ D’Agostino), Oliverio (dal 55’ Limberti); Tedesco. Allenatore: Novelli.

ARBITRO: Rinaldi di Novi Ligure coadiuvato da Pelotti di Bologna e Concettini di Faenza.

RETI: Oliverio al 21’.

NOTE: ammoniti Piccoli al 24’, Stickler al 35’, Bruzzone al 41’, Briski al 61’.