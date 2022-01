26.01.2022 h 16:28 commenti

Il Prato torna al Lungobisenzio: i biglietti a un euro in vendita da venerdì. Il sindaco: "Porterò mio figlio"

Entusiasmo tra gli sportivi pratesi per la riapertura dopo quattro anni. Da oggi via alla prevendita online per il settore destinato ai sostenitori del Rimini. Il primocittadino seguirà la partita in mezzo agli ultras biancazzurri

Cresce l'attesa tra gli sportivi pratesi per la riapertura del Lungobisenzio, che domenica 30 gennaio tornerà ad ospitare una partita del Prato per la prima volta dopo la chiusura dello stadio quattro anni fa. I supporter biancazzurri dovranno però attendere fino a venerdì prima di poter acquistare i biglietti che, per l'occasione, il Prato ha deciso di vendere al prezzo popolare di un euro più gli eventuali diritti di prevendita, nonostante il calendario della serie D abbia messo in programma la sfida con la capolista Rimini. La prevendita per i tifosi romagnoli è invece già aperta da oggi sul circuito VivaTicket ma, per ragioni di sicurezza a loro sono riservati esclusivamente i posti del Settore Ospiti.

Tra i tifosi pratesi presenti al Lungobisenzio ci sarà anche il sindaco Matteo Biffoni, che ha annunciato su Facebook l'intenzione di sedere tra gli ultras della curva e di portare allo stadio il figlio Stefano: "Avevamo pensato di riaprire il Lungobisenzio a dicembre - dice il sindaco -, siamo un po' in ritardo ma l'importante adesso è che il Prato torni a giocare nel suo stadio e che i tifosi possano rientrare nella loro casa. Per questo ringrazio anche la nuova proprietà del Prato che ha lavorato in stretto contatto con noi perché questo accadesse".

Biffoni, poi, non nasconde la sua gioia per la riapertura dello stadio: "E' un campo tutto nuovo - dice -, un manto erboso che forse non abbiamo mai avuto. E' vero, manca ancora da finire la tribuna, anche a causa dei problemi legati al Covid che hanno rallentato i lavori della ditta. Ma presto avremo anche quella. Nulla vieta, poi, in futuro di ampliare gli spazi per il pubblico. Anzi, me lo auguro, perché vorrebbe dire che tanta gente vuol tornare a tifare per la squadra della città".

Appuntamento, quindi, domenica prossima alle 14.30 al Lungobisenzio che, finalmente, tornerà a fasciarsi di biancoazzurro.