Il Prato torna al Lungobisenzio: biglietti a un euro perché sia la festa di tutta la città

Dopo quattro anni riaprono le porte dello stadio e i biancazzurri tornano a casa per la partita contro la capolista Rimini. La società ha deciso di incentivare la presenza di spettatori con biglietti ad un prezzo simbolico

Dopo quattro anni il calcio torna al Lungobisenzio. E' ufficiale: il 30 gennaio, per la prima volta da tre campionati a questa parte, il Prato rimette piede nel suo stadio che apre le porte alla ventesima giornata di campionato di serie D e alla gara con la capolista Rimini. “L'Ac Prato – si legge sulla pagina Facebook della società di Stefano Commini – comunica di aver ricevuto questa mattina la consegna parziale dello stadio. Oggi è stata conseguita l'omologazione da parte del dipartimento interregionale”. Un avvenimento per la squadra, per i tifosi e per la città tutta. La società sa bene cosa significhi questo traguardo e non vuol perdere l'occasione per fare in modo che sia una festa collettiva. Ecco che il biglietto, per i tifosi biancazzurri, avrà un costo simbolico: un euro, oltre i diritti di prevendita. Completamente rinnovato l'impianto di via Firenze, al centro di svariate vicissitudini e di qualche ritardo di troppo. Ora manca solo la tribuna d'onore che è in fase di ristrutturazione e la cui consegna è prevista nel giro di qualche settimana.