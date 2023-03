12.03.2023 h 16:28 commenti

Il Prato rischia la beffa ma poi batte 2-1 la Sammaurese e l'affianca in classifica

I biancazzurri premono dall'inizio e creano molte occasioni colpendo una traversa e un palo ma gli ospiti passano in vantaggio su rigore. Decisivi i gol di Diallo e Cela per ribaltare il risultato

Prato: Bertini; Nizzoli, Colombini, Sciannamè; Aprili, Soldani (14’s.t. Renzi), Trovade, Nicoli; Ciccone (14’s.t. Cela), Mobilio (43’s.t. Cecchi); Diallo (45’s.t. Kouassi). A disposizione: Falsettini, Campaner, Ba, Del Rosso, Petronelli. Allenatore: Brando. Sammaurese: Piretro; Masini, Benedetti, Manfroni (19’s.t. Zaghini) Bolognesi (31’s.t. Grbic); Casadio (41’s.t. Bonandi), Gaiola, Haruna; Bonandi (41’s.t. Cremonini), Merlonghi, Barbatosta (45’s.t. Grassi). A disposizione: Zavatti, Sami, Vallocchia., Misuraca. Alenatore: Martini. Arbitro: Liotta Antonio di Castellammare di Stabia. Assistenti: Liotta Riccardo di San Dona’ di Piave e Fortugno di Mestre. Marcatori: 8’s.t. Merlonghi (rigore), 28’ Diallo, 40’ Cela Note: ammoniti Haruna (41’p.t.), Mobilio (7’s.t.), Soldani (10’s.t.), Colombini (17’s.t.), Benedetti (23’s.t.), Trovade (25’s.t.), Cela (36’s.t.), Aprili (39’s.t.), Angoli: 6-3. Recupero: 3’p.t.; 5’s.t.

Il Prato coglie tre meritati punti contro la Sammaurese al Lungobisenzio nella gara valevole per la trentunesima giornata del campionato di serie D girone D, dodicesima del girone di ritorno. Finisce 2-1 per i biancazzurri, capaci di dominare dal primo minuto gli avversari ma a lungo a rischio beffa dopo il vantaggio degli ospiti su rigore a inizio ripresa. Decisivi i gol di Diallo e Cela nell'ultimo quarto d'ora che consentono ora al Prato di assestarsi in una posizione di classifica più tranquilla, affiancando proprio la Sammaurese a quota 42 punti.

Parte subito forte il Prato che all'8' coglie una clamorosa traversa con Diallo ben servito da Ciccone. Lo stesso Ciccone va poi al tiro che viene ribattuto. E' un monologo biancazzurro, ma i ragazzi di Brando non riescono a concretizzare la gran mole di gioco e le occasioni prodotte, come al 25' quando lo scatenato Ciccone serve Aprili nel cuore dell'area giallorossa, ma il centrocampista perde l'attimo per la conclusione. Passano tre minuti ed è di nuovo Diallo a impegnare il portiere ospite costretto a deviare in angolo con subito dopo il colpo di testa di Colombini che, sulla battuta dalla bandierina, finisce di poco alto sulla traversa. Bisogna aspettare il 30' per vedere la prima azione offensiva della Sammaurese con un tiro di Haruna dai 20 metri controllato facilmente da Bertini. Il tema della partita non cambia, così come il risultato: controllo pressoché assoluto del Prato ma la partita non si sblocca e le due squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Il secondo tempo si apre sempre con il Prato all'attacco ma al'8' ecco la beffa: l'arbitro fischia un calcio di rigore a favore della Sammaurese per un mani di Mobilio in area; sul dischetto va Merlonghi che trafigge Bertini. E' uno svantaggio del tutto immeritato per i biancazzurri, che cercano di rimettere subito in carreggiata la partita con Diallo che impegna il portiere avversario e lo costringe a deviare in corner. E' poi Mobilio a cogliere di testa un clamoroso palo su cross di Sciannamé, il secondo legno colpito dai lanieri. Brando inserisce Renzi e Cela per Soldani e Ciccone, ma il Prato continua a non riuscire a trasformare in gol le proprie azioni offensive con l'estremo ospite Piretro che al 24' salva sulla linea l'ennesimo tentativo di Mobilio.

Finalmente al 28' l'incantesimo si rompe e il Prato trova prima il gol del meritato pareggio grazie a Diallo, autore di una bella incursione nell'area romagnola conclusa con un tiro che gonfia la rete, poi a cinque minuti dal 90' la rete della vittoria grazie a Cela bravo di testa ad infilare Piretro su cross di Trovade.