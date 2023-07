04.07.2023 h 14:00 commenti

Il Prato riparte con mister Brando in panchina. Bolzan il nuovo direttore sportivo

Dopo la nomina del dg Pastore si va completando l'organigramma dei biancazzurri in vista del prossimo campionato di serie D. Per il settore giovanile conferma il toto di tecnici e dirigente che così bene hanno lavorato

E' stato il giorno della presentazione dello staff tecnico all'Ac Prato. Il presidente Stefano Commini e il neo direttore generale Ivano Pastore hanno annunciato il nuovo direttore sportivo, ovvero Riccardo Bolzan, come era già trapelato ieri.



Lo stesso Bolzan ha poi annunciato la conferma di Lucio Brando in panchina, sottolineando la grande soddisfazione per l'arrivo qua a Prato: "Questa decisione è nata dopo aver analizzato l'andamento della squadra nella passata stagione. Ritengo che ci sia margine per un qualcosa di costruttivo per il futuro".

ll neo DS ha al suo attivo due anni alla Nocerina (2019-2020 e 2020-2021), uno al Carpi (2021-2022), uno al Matera (2022-2023). A Nocera ed a Carpi ha raggiunto i playoff. Bolzan ha alle spalle anche una importante carriera come giocatore in B col Modena nella stagione 2005-06 e con la Nocerina nella stagione 2011-2012 ed in serie C con Sangiovannese, Pisa e Lucchese, totalizzando circa 300 presenze.

Da parte sua mister Brando ha ringraziato la società e i tifosi che hanno apprezzato il suo lavoro: "La piazza mi ha mostrato attaccamento - dice -. Di questo ne sarò sempre grato. Speriamo di aver spurgato tutte le situazioni negative dell'anno scorso. Vedo che è cambiato tanto e l'impatto con chi ho di fianco è stato positivo".

"Sappiamo come è andata l'anno scorso - prosegue Branco -. Abbiamo dei numeri negativi ma ci sono stati anche numeri positivi. Un impegno? Oltre ai risultati dovrò farmi squalificare meno, l'ho promesso al direttore e così sarà. Avere al mio fianco persone che hanno grande esperienza di calcio sarà per me un gran upgrade. Inizieremo il 24 luglio qui a Prato e poi partiremo per Fanano in ritiro dopo che avremo ufficializzato i dettagli con la struttura".

Sui nomi di mercato per la prima squadra, ci sarà da attendere, ma a breve Bolzan svelerà i primi arrivi e conferme.

Brando sarà affiancato da Marco Falasca come preparatore atletico e Alfredo Geraci come preparatore dei portieri. Confermati per la prossima stagione agonistica 2023-2024 il tecnico della squadra Juniores Maurizio Ridolfi; il responsabile settore giovanile Pier Paolo Biagi e il responsabile della Scuola calcio Andrea Maretto. Una scelta che conferma la bontà del lavoro svolto nella passata stagione dallo staff tecnico e dirigenziale del settore giovanile.

Inoltre, a testimonianza della intenzione di rafforzare la struttura, il Prato si avvarrà di Raffaele Sepe quale dirigente e responsabile organizzativo del settore giovanile e Lorenzo Guarnieri come responsabile Academy.