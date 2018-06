18.06.2018 h 12:27 commenti

Il Prato Pizza Festival chiude con oltre 10mila presenze: tante le persone venute anche da fuori

Smontato il villaggio allestito in piazza Duomo con otto forni a legna. Ieri la sfida tra i pizzaioli nella preparazione della Margherita: ha vinto L'Agliara

Si è conclusa ieri con oltre diecimila presenze la kermesse del Prato Pizza Festival che ha trasformato il centro di Prato in una appendice della provincia di Napoli. Sono state circa ottomila le pizze sfornate da mercoledì a ieri sera dagli otto forni a legna montati in piazza Duomo. Pizze realizzate secondo il disciplinare che ha fatto della pizza napoletana un prodotto tutelato dall'Unesco.

Soddisfatto l'organizzatore Alessandro Rubino che dal 4 all'8 luglio porterà il Pizza Village anche in Versilia, con il festival organizzato a Lido di Camaiore: "Dopo Prato a tutta birra - dice - sono contento di aver regalato alla città un altro evento in grado di raccogliere i consensi dei pratesi ma anche di tante persone venute da fuori". L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Comune, Confcommercio e Confesercenti.

Ieri, domenica 17 giugno, si è svolta anche l'attesa sfida tra pizzaioli per incoronare il più bravo nella realizzazione della pizza Margherita. Alla fine ha vinto la pizzeria L'Agliara de La Querce, che ha battuto di misura il rappresentante del Pizza Village, seguito a ruoto dalle Antiche Volte e da Rosso Pomodoro. E' stata l'assessore Daniela Toccafondi a consegnare i riconoscimenti ai pizzaioli.