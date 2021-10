07.10.2021 h 15:55 commenti

Il Prato mette fretta al Comune per il Lungobisenzio e chiede una tribuna provvisoria da almeno 150 posti

Il presidente Commini: "Vorremmo giocare al Lungobisenzio la partita del 14 novembre". Intanto la società chiude il rapporto con il direttore sportivo Umberto Quistelli accusato di aver fatto girare tra i tifosi un messaggio interno

"Abbiamo fatto tanto fino a oggi, non perdiamoci nell'ultimo miglio". Il presidente dell'Ac Prato Stefano Commini, chiede al Comune velocità nella sistemazione della tribuna del Lungobisenzio e il permesso per poter già realizzare il campo sussidiario in sintetico anzichè attendere l'ingresso formale della società sportiva nella gestione dell'impianto di via Firenze. Lo fa il giorno dopo la bella vittoria contro l'Athletic Carpi anche per dare notizia della rottura, avvenuta proprio ieri, del rapporto con il direttore sportivo Umberto Quistelli a cui viene contestato l'aver girato ai tifosi un messaggio interno dell'azienda: "Una grande delusione - afferma il direttore generale Ivan Reggiani - siamo smarriti e increduli. Le ripercussioni di quel gesto sono tante, troppe. Gli auguriamo i migliori successi nel mondo del calcio ma il nostro rapporto è finito. Siamo arrivati qui raccogliendo non cocci, ma ceneri. Mettere in piedi qualcosa di nuovo non è facile, qualche errore ci sta. Speriamo siano gli ultimi".

Le vicende sportive si intrecciano inevitabilmente con quelle organizzative anche alla luce della certezza che la data del 16 ottobre per tornare a giocare in via Firenze non può essere rispettata.

Il limbo e la frammentazione logistica che si sono creati in attesa che lo stadio sia pronto, pesano sui conti e sul rendimento in campo: i costi per giocare le partite casalinghe a Sesto sono elevati (2mila euro a partita), gli oneri delle fideiussioni richieste dal Comune è doppio rispetto a quelle dell'era Toccafondi, le entrate sono minori del previsto perchè la campagna abbonamenti e il coinvolgimento degli sponsor attendono il Lungobisenzio per "spiccare il volo" e perchè lo sponsor principale ha ridotto del 30% quanto stabilito inizialmente. L'Ac Prato, in sostanza, ha bisogno del suo quartier generale per dare gambe al progetto che ha in testa: "Vorremmo che quella del 31 ottobre fosse l'ultima partita giocata a Sesto. - afferma Commini - Puntiamo a tornare a giocare al Lungobisenzio il 14 novembre. Sarà un momento da festeggiare e come promesso calmieremo i prezzi dei biglietti. Abbiamo poi un accordo per un sistema a led che valorizzi e dia maggiore visibilità agli sponsor ma finché non è pronta la tribuna d'onore siamo fermi. Fino a oggi il Comune ha lavorato molto bene. Il manto è perfetto e anche gli spogliatoi ci soddisfano. Non perdiamoci ora. La tribuna deve essere pronta entro dicembre".

Come è noto la copertura della tribuna d'onore deve essere sistemata e fino ad allora non potrà essere utilizzata. La gara per la scelta della ditta è in corso. Per venire incontro alle esigenze della società, il Comune ha pensato a una tribuna mobile che sarà posizionata accanto a quella d'onore, lato stazione, dove è garantito il rispetto delle vie di fughe e percorsi diversi da quelli delle tifoserie. Sarà noleggiata per accelerare i tempi. Nelle ultime ore il problema sembra essere diventata la sua grandezza. Pareva fosse stato raggiunto un accordo per circa 100 posti, che le norme Covid poi ridurranno (prima al 50% ora al 75%), ma oggi la società rilancia e ne chiede almeno 150. Il Comune taglia corto senza polemizzare: "Vediamo quello che troviamo", anche perché al di là del numero dei posti, la tribuna mobile non è essenziale per avere il via libera della commissione di pubblico spettacolo essendo riservata agli addetti ai lavori. Commini però vuole aspettare la sua installazione prima di convocare nuovamente questo organo. Nel frattempo sta ottemperando alle prescrizioni che la stessa commissione ha imposto alla società dopo il primo sopralluogo dello scorso 21 settembre, tra cui il piano sicurezza. Ottenuta l'agibilità, la società chiederà l'omologa della Lega calcio. Il Comune che fa sapere di aver già le carte in regola per quanto richiesto dalla commissione di pubblico spettacolo ed è fiducioso sull'arrivo della tribuna mobile in tempi certi. Da quanti posti lo vedremo poi.

(e.b.)