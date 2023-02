26.02.2023 h 16:41 commenti

Il Prato lotta nel fango del Lungobisenzio e batte 3-1 il Mezzolara

Per i biancazzurri in gol Angeli, Ba e Diallo che allo scadere mette il sigillo su una partita fondamentale per uscire dalla zona play out

Prato: Bertini; Nizzoli, Colombini, Angeli (34’s.t. Kouassi); Aprili, Ba, Del Rosso (24’s.t. Campaner), Nicoli (39’s.t. Bartolini); Trovade (16’s.t. Bassano), Cela (24’s.t. Cecchi); Diallo. A disposizione: Fontanelli, Innocenti, Petronelli, Renzi. Allenatore: Brando. Mezzolara: Malagoli; Fiore, Cavina, Dall’Osso, Montesi (12’s.t. Garavini); Dal Monte, Landi, Bovo; Bertani (23’s.t. Roselli); Giannini (12’s.t. Bocchialini), Jassey (23’s.t. D’Este). A disposizione: Wangue, Mari, Panzacchi, Lombardi, Russo. Allenatore: Nesi. Arbitro: Aronne di Roma 1. Assistenti: D’Alessandris di Frosinone e Pancani di Roma 1 Marcatori: 31’p.t. Angeli, 19’s.t. Ba, 26’ D’Este, 48’ Diallo Note: ammoniti Dall’Osso (30’p.t.), Fiore (43’s.t.). Angoli: 9-3. Recupero: 0’p.t.; 4’s.t

Il Prato lotta e conquista tre punti preziosissimi battendo per 3-1 il Mezzolara al Lungobisenzio, in una gara giocata sotto la pioggia battente, con un terreno di gioco molto allentato e un forte vento a rendere ancora più difficile le giocate dei 22 in campo. Biancazzurri avanti con Angeli, che di testa mette dentro al 31’ del primo tempo, e con Ba che al 19’ della ripresa con un intervento sotto misura dà il 2-0 che sembrava poter chiudere i giochi, anche perché adesso i biancazzurri hanno il vento a favore e riescono a chiudere gli ospiti nella loro metà campo. Invece il Mezzolara rialza la testa e dopo aver trovato la rete al 26' con il neoentrato D'Este chiude per almeno dieci minuti il Prato nella propria metà campo, con i lanieri incapaci di rialzare il baricentro e pericolosamente esposti alle sfuriate degli ospiti. Bravo Bertini a sbrogliare almeno un paio di occasioni delicate. Il Prato poi riesce a rialzare la testa e dopo aver avuto almeno tre buone occasioni per segnare la terza rete, la trova in pieno recupero grazie ad un contropiede di Diallo. Finisce tre a uno e per i biancazzurri è una boccata d'ossigeno in classifica. Adesso il Prato è a quota 38 punti, dopo aver raggiunto proprio il Mezzolara, fuori dalla zona playout.

