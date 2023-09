02.09.2023 h 13:28 commenti

Il Prato in campo contro i rivali storici: c'è il derby con la Pistoiese

Si prevede un grosso afflusso di tifosi biancazzurri al Melani di Pistoia per la gara valida per la Coppa Italia che rappresenta il debutto stagionale dei lanieri. Brando dovrà fare a meno di Marini, vittima di un grave infortunio

Comincia la stagione del Prato Calcio e lo fa subito con la partita più sentita dai tifosi: il derby con la Pistoiese, in scena domani alle 17, gara secca, valida come primo turno di Coppa Italia serie D. Chi vince, passa al turno successivo.

Si gioca al Melani di Pistoia, quindi, contro l'avversario per antonomasia. Quello con la A maiuscola. In caso di parità, si va ai rigori.

Il Prato si è allenato questa mattina, al Lungobisenzio, per rifinire la preparazione in vista del debutto stagionale in una gara ufficiale. Il tecnico Lucio ha confermato la disponibilità dell'intero organico, ad eccezione dell'infortunato Gianluca Marini, classe 2005: rottura del crociato per lui e stagione compromessa. A lui, ha dedicato parole dolci e di conforto Lucio Brando che ha proseguito parlando del derby: "Dobbiamo dare tutto, anche quello che non abbiamo. Non vinciamo un derby dal 2016 e i nostri tifosi meritano una soddisfazione. So che saranno tanti domani ed abbiamo quindi grande responsabilità. Noi non siamo al top, immagino non lo sarà nemmeno la Pistoiese. Il girone di campionato? È fra i più difficili a giudicare dal valore delle rose finora allestite". Il calendario uscirà lunedì e il Prato debutterà in trasferta il 10 settembre per gli impegni della Nazionale Under 19 al Lungobisenzio la prossima settimana.

Finora, sono oltre 540 i biglietti venduti nel settore ospiti, l'unico disponibile per i residenti in provincia di Prato, per il derby di domani. Prevendita aperta fino alle 19 di oggi on line sul sito etes.it o presso la Tabaccheria Sandro Lizzo di Galciana.

Da ieri aperta anche la campagna abbonamenti per seguire il Prato in questa stagione. Tessera acquistabile solo al botteghino dello Stadio aperto dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19.30; il venerdì e il sabato dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30. Ulteriori informazioni sul sito acprato.it