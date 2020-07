31.07.2020 h 11:00 commenti

Il Prato Film Festival nel ricordo di Ennio Fantastichini, Alberto Sordi e Ennio Morricone

L'edizione 2020 si terrà dal 4 all'8 agosto con una nuova sede di eccezione, l’arena estiva cinematografica del Castello dell’Imperatore. Tra gli ospiti Sandra Milo e Massimo Cantini Parrini, il pluripremiato costumista

Un’ottava edizione speciale, ricca di ospiti e novità: il Prato Film Festival, manifestazione cinematografica ideata dal direttore artistico Romeo Conte, coadiuvato dal neo presidente Massimo Paganelli, quest’anno si svolgerà per la prima volta in edizione estiva (dal 4 all’8 agosto) e con una nuova sede di eccezione, l’arena estiva cinematografica del Castello dell’Imperatore (gestita dalla Casa del Cinema Terminale). L’accesso a tutte le proiezioni è gratuito fino all’esaurimento dei 200 posti disponibili, nel rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza-Coronavirus.

L’edizione di quest’anno è dedicata a Ennio Fantastichini e ad Alberto Sordi, di cui ricorre il centenario della nascita, e che nel 2000 fu ospite della città di Prato. In ciascuna delle serate del Festival saranno proiettati alcuni spezzoni tratti dai suoi film più celebri, e il suo ricordo sarà celebrato nella serata dell’8 di agosto dall’attrice Sandra Milo, sua partner nel film "Lo scapolo" (che riceverà nell’occasione il premio Prato Film Festival - Città di Prato e un dono di Cassetti Gioielli), e da un omaggio dell’attore Francesco Foti. Ospite della serata anche il direttore della fotografia Sergio D’Offizi.

A Ennio Fantastichini, scomparso nel dicembre del 2018, sarà invece dedicato un premio speciale, che sarà ritirato dal figlio Lorenzo Fantastichini nella serata dell’8 agosto. Non mancherà anche un omaggio al Maestro Ennio Morricone, le cui opere più celebri faranno da sottofondo e colonna sonora a questa edizione del Prato Film Festival.

La rassegna partirà ufficialmente il 4 agosto: la serata di apertura del Festival vedrà la proiezione del film "Il Sindaco di rione Sanità" di Mario Martone, adattamento cinematografico della celebre commedia di Eduardo De Filippo. E sono molti altri i lungometraggi che saranno proiettati durante il festival. Le serate del 7 e 8 agosto saranno condotte dall’attrice Claudia Conte, che indosserà abiti di alta moda della stilista Eleonora Lastrucci.

Tutte le sere alle ore 19 all’interno dell’arena sono previsti appuntamenti dedicati al cinema con i protagonisti del Festival, coordinati da Giovanni Bogani. Tra gli incontri spicca quello che vedrà come protagonista il 7 agosto dalle 19 alle 20.30 Massimo Cantini Parrini, il pluripremiato costumista e che si svolgerà al Museo del Tessuto di Prato, dove fino al 25 ottobre 2020 è visibile una mostra dei suoi costumi realizzati per "Pinocchio". Anche quest’anno il Prato Film Festival tributerà poi un omaggio a Piero De Bernardi (nato a Prato) e Leo Benvenuti (fiorentino), storico tandem di sceneggiatori che ha scritto la storia del cinema italiano. A Piero De Bernardi è dedicato il premio per la miglior sceneggiatura.