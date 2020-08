07.08.2020 h 18:23 commenti

Il Prato Film Festival chiude con l'omaggio di Sandra Milo ad Alberto Sordi

La popolare attrice sarà la protagonista dell'ultima serata della kermesse che termina stasera nell'Arena del Castello dell'Imperatore

Il Prato Film Festival chiude la sua ultima serata, quella di oggi sabato 8 agosto (con inizio alle 20.30) nel segno di Alberto Sordi, con un incontro davvero speciale: sarà infatti l’attrice Sandra Milo a salire sul palco dell’arena estiva cinematografica del Castello dell’Imperatore per omaggiare l’iconico attore romano, di cui ricorrono i cento anni dalla nascita. L’attrice sarà poi premiata sul palco dal hair stylist Carlo Bay con il premio Prato Film Festival – Città di Prato.

Sempre in ricordo di Alberto Sordi saranno premiati sul palco Sergio D’Offizi, protagonista di un lungo sodalizio professionale con l’attore, di cui è stato il direttore della fotografia personale per numerosi film, e Francesco Foti.

Come di consueto, non mancherà poi uno spazio per la premiazione dei cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale della manifestazione ideata dal direttore artistico Romeo Conte: nel corso della serata, condotta da Piero Torricelli e Claudia Conte, saranno premiati "Aria Prima" di Luca De Paolis e Gaetano Mangia, come miglior corto della “Sezione Ambiente”, e la stilista Eleonora Lastrucci, per le creazioni realizzate per "Shall the last be" di Giorgio Paoletti.

Altro grande attore che sarà omaggiato nella serata finale del Prato Film Festival è Ennio Fantastichini, recentemente scomparso, che sarà ricordato da un video-omaggio del figlio Lorenzo e poi a seguire dalla proiezione in sala del lungometraggio diretto da Gianni Di Gregorio "Lontano lontano", uscito postumo dopo la scomparsa dell’attore.

Infine, non mancherà un omaggio del Festival anche alla città di Prato, con la proiezione di "Maledetti pratesi", video realizzato da Romeo Conte con protagonista Gabriele Tozzi, che racconta la ripartenza post-Covid della città del tessile, e un premio speciale al sindaco di Prato Matteo Biffoni.