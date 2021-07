20.07.2021 h 18:41 commenti

Il Prato ancora scatenato sul mercato: ingaggiati Nicoli, Pagnini e il figlio d'arte Bellucci

Continua la campagna acquisti del Prato, dopo la coppia di difensori, ufficializzati un portiere, un centrocampista e un attaccante figlio di un ex bomber di Serie A

Dario Baldi

E’ uninarrestabile sul mercato quello del duo. Dopo le ufficialità dei difensori, la società laniera ha comunicato tre nuovi arrivi.Il primo è Simone, centrocampista classe 1998, sul quale c’erano gli occhi di società di categorie superiori con grande esperienza in Serie D., mancino di piede, ha giocato nelle ultime annate con le maglie di Sammaurese, Mezzolara e San Marino. Nell’ultima stagione ha collezionato 32 gettoni di presenza con due goal e sette assist.Davanti, invece, per misterci sarà ancheBellucci. Classe 2002, figlio dell’ex bomber del Bologna, arriva a Prato dalle esperienze giovanili tra Sampdoria e Spezia e gioca come centravanti. Nell’ultima stagione, in maglia bianconera ha giocato 23 partite siglando 5 reti.Acquisto tra i pali, invece, quello di Jacopo Pagnini proveniente dal Ghiviborgo. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha un passato tra Poggibonsi, Spezia, Lucchese, Gavorrano e Pistoiese nonostante sia solo un classe 1997.