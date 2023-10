08.10.2023 h 17:41 commenti

Il Prato ci ha preso gusto: espugnato il campo del Progresso

Secondo 3-0 consecutivo per i biancazzurri che replicano il successo nel derby con una prestazione convincente. Doppietta di Cela e gol di Mobilio

E’ un Prato in… Progresso quello che ha sbancato il Clara Weisz di Castel Maggiore a Bologna col punteggio di 3-0 grazie alle reti di Cela (doppietta) e Mobilio, due dei tre marcatori che sette giorni fa avevano deciso il derby del Lungobisenzio con l’Aglianese. Una vittoria che certifica i progressi della squadra di Raffaele Novelli che domenica prossima affronterà in casa la Sammaurese. Almeno un centinaio i tifosi presenti al Clara Weisz di Castel Maggior provenienti da Prato con autobus e mezzi propri. Pronti-via e primo pericolo creato dai rossoblù emiliani con il colpo di testa di Rossi finito di poco a lato. Partenza sprint dei bolognesi nel caldo pomeriggio della piana (oltre 30 gradi) che premono il Prato all’interno della propria metà del campo. I biancazzurri sono bravi a reagire però e a guadagnare metri su metri, tanto da andare in vantaggio al 16’ con Cela bravo a scaricare un gran tiro dal limite che si è infilato alla sinistra di Bizzini (0-1). Il gol mette il Prato nelle condizioni di controllare la partita, lottando con grande determinazione in difesa. Anzi, al 36’ arriva il raddoppio di Mobilio bravissimo a raccogliere un lancio da metà campo col contagiri di Gemignani e a fulminare per la seconda volta Bizzini (0-2). Al riposo, Prato col doppio vantaggio. La ripresa comincia con un tentativo sotto misura di Ferraresi che sugli sviluppi di un angolo sfiora il palo della porta difesa da Balducci (in campo col cappellino perché contro sole) e con il contropiede di Tedesco che sfiora il terzo gol laniero facendosi anticipare di Bizzini un attimo primo del tiro. Baccolini ci prova dal limite al 6’ ma Balducci è attento. Al 9’, De Pace lascia il campo dopo aver preso un colpo e al suo posto entra Angeli. Al 14’ cross di Mobilio, sul secondo palo impatta debolmente Trovade e la difesa del Progresso sbroglia. Mister Matteo Vullo (figlio di quel Salvatore che negli anni 80 calcava i campi della serie A e B) rivoluziona la sua squadra al 19’ effettuando un triplo cambio. Il Prato arretra e prova a partire di rimessa. Balducci è ammonito per perdita di tempo al 21’. A metà ripresa, il forcing rossoblù aumenta e un paio di conclusioni dal limite costringono Angeli e Monticone ad immolarsi sulla traiettoria. AL 29’ il Progresso resta in dieci perché l’assistente Damiano richiama l’arbitro Dasso per ravvisare una infrazione di Rossi che viene espulso direttamente. Al 31’ Oliverio in contropiede serve Cela che dal limite stavolta è meno preciso rispetto al primo tempo e calcia a lato. Entra Piccoli per Trovade al 32’. Tre minuti dopo, fuori Oliverio e Mobilio, dentro Limberti e Marangon. Spazio anche a Gori per Tedesco. Limberti dopo un contropiede di Marangon sfiora il gol con un bel tiro al vol. Ma al 93 arriva sul contropiede di Gori, la doppietta di Cela che in rimorchio mete dentro i definitivo 3-0. Progresso: Bizzini; Ferraresi, Cocchi M. (32’s.t. Mele), Biguzzi (19’s.t. Barbieri), Baccolini; Cocchi S. (32’s.t.. Corzani), Sakay (19’s.t. Hasanaj), Rossi; Selleri, Matta (19’s.t. Ghebreselassie); Di Piedi. A disposizione: Cheli, Cantelli, Georgev, Grandini. Allenatore: Vulllo. Prato: Balducci; Stickler, De Pace (9’s.t. Angeli), Monticone, Casucci; Cela, Gemignani, Trovade (32’s.t.Piccoli); Mobilio (35’s.t. Marangon), Tedesco (40’s.t. Gori), Olivierio (35’s.t. Limberti). A disposizione: Fogli, Vitale, Lambiase, D’Agostino. Allenatore: Novelli. Arbitro: Dasso di Genova. Assistenti: Damiano di Trapani e Barbanera di Palermo Marcatori: 16’p.t. Cela, 36’ Mobilio, 47’s.t. Cela. Note: espulso al 28’s.t. Rossi su segnalazione dell’assistente dal lato panchine. Ammoniti: Sakay (11’s.t.), Balducci (22’s.t.), Selleri (33’s.t.), Mele (49’s.t.). Angoli: 7-3 Recupero: 0’p.t.; 6’s.t.

