21.09.2022 h 17:49 commenti

Il Prato cade al Lungobisenzio: decisive le due reti segnate dal Carpi nel primo tempo

Prima battuta d'arresto in campionato per la formazione allenata da Favarin, che oggi è apparsa sottotono rispetto alle prime uscite del campionato. A segno Cicarevic su rigore mentre il raddoppio è di Arrondini

Si ferma la striscia positiva del Prato che esce sconfitto dal Lungobisenzio 0-2 di fronte al Carpi nel turno infrasettimanale valido come quarta giornata del campionato di serie D. Decisive le reti segnate nel primo tempo dagli emiliani: con Cicarevic al 19' su rigore mentre il raddoppio di Arrondini è arrivato al 29'.

Il Carpi è partito subito forte e nel primo tempo ha messo in difficoltà la squadra di Favarin che, dopo l'intervallo, ha provato a cambiare le cose inserendo Kouassi al posto di Sciannamé e Noferi per Soldani. Il Prato è apparso più volitivo e si è fatto vedere più volte nell'area del Carpi, ma il risultato non cambia e gli emiliani hanno conquistato l'intera posta in palio, confermandosi al secondo posto in classifica a due punti di distanza dalla capolista Giana Erminio, finora a punteggio pieno. Il Prato resta a quota sette punti in sesta posizione.

Prato - Carpi 0-2

Prato (4-2-3-1): Falsettini; Campaner, Angeli (38's.t. Nizzoli), Colombini (17's.t. Cecchi), Sciannamè (1's.t. Kouassi); Trovade, Soldani (1's.t. Noferi); Mobilio, Aprili, Cela (17's.t. Frugoli); Colombi. A disposizione: Fontanelli, Cellai, Souarè, Renzi. Allenatore: Favarin.

Carpi (4-3-1-2): Balducci; Casucci (20's.t. Sabattini), Boccaccini, Calanca, Navarro; Yabrè, Beretta (43's.t. Olivieri), Ranelli; Cicarevic (15's.t. Laurenti); Sall (38's.t. Stanco), Arrondini (32's.t. Villa). A disposizione: Lusetti; Ferraresi, Laamane, Cestaro. Allenatore: Bagatti.

Arbitro: Migliorini di Verona. Asiistenti: Storgato di Castelfranco Veneto e Roncari di Vicenza.

Marcatori: 19' Cicarevic (rigore), 29' Arrondini,

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Cicarevic (19'p.t.), Ranelli (24'p.t.), Colombini (41'p.t.), Aprili (6's.t.), Laurenti (28's.t.), Arrondini (31's.t.), Angoli: 2-3. Recupero: 3'p.t.; 5's.t.