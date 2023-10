01.10.2023 h 17:09 commenti

Il Prato batte anche il tabù derby: netta vittoria contro l'Aglianese

Primo successo in campionato per i biancazzurri che regolano già nel primo tempo gli avversari con le reti di Cela, Tedesco e Mobilio

Arriva la prima vittoria del Prato in campionato, nel derby contro l’Aglianese col punteggio di 3-0. Ed è una notizia, perché nella passata stagione i biancazzurri mai erano riusciti ad aggiudicarsi una sfida con una squadra toscana. Gara chiusa nel primo tempo, dove i lanieri sono partiti bene e sono stati bravi a resistere al tentativo di rimonta dei nero-verdi che sull’1-0 sono stati molto pericolosi. Nel finale di tempo, un uno-due firmato Tedesco-Mobilio ha mandato al tappeto l’Aglianese, rimasta in dieci dal 42’ per il doppio giallo a Bocalon. Per i biancazzurri è la prima partita (di 5) fra coppa e campionato che termina con la porta imbattuta.

La cronaca.

Primo squillo laniero al 9’ con un cross di Cela che Oliverio non riesce a mettere dentro. Un minuto dopo, su un tiro sporcato dal limite di Gemignani , si inserisce a tu per tu con Moretti il numero 7 Mobilio che tocca in anticipo l’estremo nero verde ma spedisce di pochissimo a lato.

Al 15’ l’ex Bocalon è ammonito per intervento irregolare su De Pace, colpito al naso dal centravanti avversario su un contrasto aereo.

L’inizio di marca laniera si concretizza al 18’ con il gol di Cela che sfrutta un cross da sinistra e anticipa la difesa aglianese (1-0). Due minuti dopo, palla del raddoppio con cross di Lambiase sempre da sinistra, testa di Cela e deviazione in angolo di Moretti. Al 24’ brividi lanieri per un gol nero-verde annullato da Petrov per un fallo in attacco degli ospiti sugli sviluppi di un calcio d’angolo: molte proteste ma il punteggio rimane sull’1-0. Il gol annullato mette forza ai nero-verdi che premono sull’acceleratore. Alla mezz’ora, tiro di Simonetti, deviazione di De Pace in angolo. Poco dopo, giallo a mister Novelli per essere uscito dall’area tecnica. Il Prato però regge e al 38’ raddoppia con Tedesco ben servito in area e dopo una bordata che ha impietrito Moretti. Lanieri sugli scudi e appena 80 secondi dopo il terzo gol con Mobilio che con un tiro in diagonale dalla destra, su assist di Trovade, porta la squadra di Novelli sul 3-0. Piove sul bagnato per gli ospiti che rimangono in dieci per il secondo giallo a Bocalon al 42’ per un altro fallo a metà campo. Poco dopo giallo anche per Marino. Si va al riposo sul 3-0.

Nella ripresa, dopo 3 minuti si fa male Simonetti (entra Santarpia che tre minuti dopo impegna subito Balducci). Vitale è ammonito al 4’ e sette minuti dopo sarà rimpiazzato da Stickler. L’Aglianese ha il merito di mantenersi ancora in partita, tenendo costantemente palla e schiacciando i lanieri nella propria area di rigore e con Lika impegna Balducci con un interessante rasoterra. Si rivede il Prato al 16’ con un tiro dai 20 metri di Mobilio che finisce alto. Entra Limberti al posto di Oliverio uscito per infortunio a metà ripresa. Poli sostituisce Marino. Al 28’ spazio a D’Agostino che sostituisce un applauditissimo Mobilio. Giallo a Santarpia al 29’. La partita col passare dei minuti perde di intensità. Entrano D’Amico e Eddaraj al posto di Lika e Gabbianelli al 33’. Due minuti dopo lo stadio si scalda per l’uscita di Tedesco, sommerso dagli applausi, al posto di Gori. Entra Zumpano per D’Ancona al 37’. Due minuti dopo il taccuino torna a segnare un’azione, ovvero il tiro di Limberti deviato in angolo da Moretti. Debutta in prima squadra anche Zakaria Moussaid al posto di Gemignani al 44’. Termina dopo due minuti di recupero con una traversa su punizione nel finale di Santarpia. Il Prato supera in classifica l’Aglianese che rimane a quota 3 mentre i lanieri salgono a 4.



Prato (4-3-3): Balducci; Vitale (11’s.t. Stickler), De Pace, Monticone, Lambiase; Cela Gemignani (43’st. Moussaid), Trovade; Mobilio (28’s.t. D’Agostino), Tedesco (35’s.t. Gori), Oliviero (21’s.t. Limberti). A disposizione: Strada, Demoleon, Angeli, Colzi. Allenatore: Novelli.

Aglianese (4-3-3): Moretti; D’Ancona (37’s.t. Zumpano), Pupeschi, Viscomi, Maloku; Simonetti (3’s.t. Santarpia), Marino (22’s.t. Poli), Ranelli; Gabbianelli (32’s.t. Eddarray), Bocalon, Lika (32’s.t. D’ Amico). A disposizione: Vilardi, Fiaschi, Perugi, Marcellusi. Allenatore: Maraia.

Arbitro: Petrov di Roma 1. Assistenti: Neroni Beatrice di Ciampino e Brizzi di Aprilia.

Marcatori: 18’p.t. Cela, 37’ Tedesco, 39’ Mobilio.