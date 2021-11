21.11.2021 h 16:42 commenti

Il Prato ancora ko: si fa rimontare due volte e cede al Tritium

Il gol del capitano Sciannamè prima e il rigore trasformato da Tomaselli poi avevano illuso i biancazzurri che invece incassano la terza sconfitta consecutiva. Nel finale cartellino rosso per Aleksic

Terza sconfitta consecutiva per il Prato che cede 3-2 a Trezzo sull'Adda contro il non irresistibile Tritium, che prima del match occupava il terzultimo posto in classifica. Prato che finisce in 10 uomini per il cartellino rosso sventolato dall'arbitro nei minuti di recupero ad Aleksic.

La gara si era messa bene per i biancazzurri con il capitano Sciannamè che al 12' aveva portato in vantaggio il Prato. Nel finale del primo tempo pareggio del Tritium con Garcia. La ripresa ha visto di nuovo i lanieri in vantaggio grazie al rigore trasformato da Tomaselli al 6', ma la squadra di mister Amelia non è stata in grado di difendere il vantaggio e prima si è fatta riprendere da Scaramuzza (15') per poi alzare bandiera bianca al 19' quando Gobbi ha segnato su calcio di rigore.

Il Prato resta così fermo a 16 punti, molto lontano dalla vetta della classifica del girone D.

Tritium-Prato 3-2

Tritium (4-4-1-1): Migliore; Messina, Guida, Fabiani, Lamberti; Scaramuzza (35'st Diana), Maspero, Cisternino (16'st Pezzotta), Franchi; Garcia (32'st Capua), Gobbi (43'st Doria). All. Tricarico. A disposizione: Dieci, Buono, Vincenzi, Rebolini, Melandri.

Prato (3-5-2): Pagnini; Angeli, Cestaro (25'st Renzi), Sciannamè; Lugnan (39'st Grillo), Soldani (16'st Pardera), D'Orsi, Tomaselli (39'st Bellucci), Piampiani; Aleksic, Maione (30'st Nicoli). All. Amelia. A disposizione: Cangioli, Romiti, Ba Jefferson, Noferi.

Arbitro: Poto di Mestre (Mehilli-Fenzi)

Reti: 10'pt Sciannamè (T), 45'pt Garcia (T), 6'st rig. Tomaselli (T), 15'st Scaramuzza (T), 19'st rig. Gobbi (T)

Note: giornata nuvolosa e fredda. Temperatura 11°. Ammoniti: Guida (T), Piampiani (P), Tomaselli (P). Espulsi: al 47'st Aleksic (P) rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Angoli: 6-5. Recupero: 2'pt+4'st.