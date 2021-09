21.09.2021 h 14:49 commenti

Il pratese Stefano Crestini eletto presidente nazionale di Anaepa Confartigianato Edilizia

L'imprenditore guiderà nel prossimo quadriennio l’associazione che rappresenta 40.000 micro e piccole imprese delle costruzioni: "Deve essere mantenuta sempre alta l’attenzione in tema di sicurezza nei cantieri e la formazione continua degli addetti”

Stefano Crestini, vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Prato, ha assunto l’importante carica di presidente nazionale di Anaepa Confartigianato Edilizia. Crestini, nato a Prato nel 1963 e titolare dell’omonima impresa edile radicata nel territorio da diverse generazioni, è stato eletto all’unanimità per acclamazione per il quadriennio 2021-2025 dall’Assemblea dell’associazione che rappresenta 40.000 micro e piccole imprese delle costruzioni.

“Il rilancio dell’edilizia passa attraverso la valorizzazione delle competenze e delle peculiarità delle imprese artigiane nella prospettiva di un rinnovamento generazionale – ha detto Crestini ai colleghi nel ringraziare per la fiducia - Così potrà essere affrontata la sfida della rigenerazione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale del Paese, secondo principi di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, mantenendo sempre alta l’attenzione in tema di sicurezza nei cantieri e la formazione continua degli addetti”.

Tra i primi commenti alal nomina quello di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. “È molto importante per tutta la politica e per tutte le aziende sapere di poter dialogare con una persona che conosce perfettamente le dinamiche del mercato e le reali necessità delle piccole imprese dell’edilizia. Sono loro – sottolinea – un ingranaggio indispensabile a tutto il settore ma, purtroppo, sono fortemente esposte alle oscillazioni di un mercato che risente di ciclicità e crisi, spesso frutto di fattori esterni".