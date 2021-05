05.05.2021 h 15:10 commenti

Il pratese Simone Spezzano nominato coordinatore nazionale del movimento giovanile di Cambiamo!

La nomina è stata contestuale al lancio dell'organizzazione legata al partito che ha come leader il governatore della Liguria Giovanni Toti come capogruppo in Parlamento il deputato Giorgio Silli

Il pratese Simone Spezzano è il primo coordinatore nazionale del movimento giovanile di Cambiamo!, il partito che fa riferimento al governatore della Liguria Giovanni Toti e ha come capogruppo in Parlamento il deputato pratese Giorgio Silli. La nomina è stata contestuale al varo del movimento giovanile, decisa dallo stesso Toti. Spezzano, insieme a Nicolas Brigati, consigliere comunale di Busseto, nominato portavoce nazionale avrà il compito di organizzare il movimento in tutto il Paese. "Sono emozionato per questo importante incarico e raccolgo con entusiasmo la sfida - commenta Simone Spezzano -. Insieme ai molti giovani in tutta Italia che hanno già aderito al progetto, vogliamo essere la voce di una generazione che si sente abbandonata e creare un contenitore di idee e di partecipazione in cui la gioventù possa contribuire attivamente alla crescita del partito. Vogliamo dimostrare che giovane è bello se giovane è bravo".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus