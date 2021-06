14.06.2021 h 16:26 commenti

Il pratese Simone Faggi nominato amministratore unico di Acqua Toscana spa

L'attuale capo di gabinetto del Comune lascia l'incarico per andare a guidare la newco che mette insieme tutti i Comuni soci e Consiag all'interno di Publiacqua con l'obiettivo immediato di rafforzarne il ruolo rispetto al socio privato

Stamani, 14 giugno, a Firenze, si è tenuta l'assemblea dei soci, come detto 32 Comuni e Consiag, che ha indicato in Faggi la persona di riferimento per portare a compimento questo percorso.

"Ringrazio l'assemblea per la fiducia- ha dichiarato Simone Faggi -, il percorso dei prossimi mesi è fondamentale per dare prospettiva di crescita e sviluppo al sistema dei servizi pubblici toscani e per mantenere interamente il controllo dei servizi ai cittadini sul nostro territorio".

Faggi ha già rassegnato le proprie dimissioni da capo di gabinetto del Comune di Prato per assumere il nuovo incarico che durerà tre anni.

Braccio destro di Biffoni, Faggi rappresenta anche una garanzia per salvaguardare la centralità di Prato negli equilibri politici e di potere nelle varie tappe del percorso di formazione del nuovo organismo. "Questa nomina è innanzitutto un plastico riconoscimento al ruolo centrale di Prato in Toscana e alla fondamentale presenza della nostra città nel sistema dei servizi pubblici- commenta il sindaco Matteo Biffoni -. Oltre alla totale storica fiducia nel suo operato, a Faggi vanno i miei personali auguri di buon lavoro".

La nascita di Acqua toscana spa implica un cambio di statuto all'interno di Publiacqua che dovrebbe essere attuato nell'assemblea del prossimo 18 giugno.

